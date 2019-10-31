Американцы заказали у «Южмаша» ракетные детали

Украинский «Южный машиностроительный завод» им. Макарова» («Южмаш») и американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace договорились о сотрудничестве на 15 млн долларов, сообщил глава аналитического центра «Ейдос» Виктор Таран.

Таран сообщил в Facebook, что для «Южмаша», имеющего большие финансовые трудности, «маленькая победа случилась буквально неделю назад, когда американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, сотрудничающая с NASA и ВВС США, сделала заказ (...) на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгораний, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов».

По предварительным данным, сделка оценивается в 15 млн долларов. Этой суммы будет достаточно, чтобы покрыть долги завода, составляющие 375 млн. гривен (порядка 15 млн 8 тыс. долларов).

«Завод находится в плачевном состоянии. Одним из целевых предназначений КБ «Южного» было обеспечение постоянной рабочей загрузки «Южмаша», но этого за годы украинской независимости так и не произошло. «Южное» успешно торгует с западными странами своими интеллектуальными наработками времен Хрущева. До 2014 года «Южмаш» худо-бедно существовал на российских заказах. Теперь же в рабочих цехах звенит гнетущая тишина, а люди сидят без зарплат», – отметил Таран.

Firefly Aerospace – это американская частная аэрокосмическая компания, которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов. Она носила название Firefly Space Systems до того, как в марте 2017 года активы компании были выставлены на аукцион. Их выкупил предприниматель Максим Поляков, уроженец Украины, который затем перезапустил организацию под новым названием.

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