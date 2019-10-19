Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае

Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.

«Я спал, проснулся от какого-то непонятного шума, от толчка. Сначала подумал, что, может быть, какая-то машина врезалась. <...> По комнате соседи сказали, что мы тонем, просто плывем уже. Это строение, оно реально плавало как плот. Мы плавали по всему поселку, получается. Я смотрю в окно – повсюду бревна, штольни, грязь», – рассказал Чаптыков телеканалу «Звезда».

Мужчина уточнил, что у него было только два варианта: «либо выпрыгивать в окно, либо ждать, когда оно (здание – прим. ред.) рассыпется».

Напомним, ночью в субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, в результате затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек.

По последним данным, погибли 15 человек, 16 получили травмы. В Курагинском районе введен режим ЧС, там продолжаются поиски еще шести пропавших без вести.

Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим, а губернатор края объявил 21 октября днем траура.

В офисе компании работодателя погибших при прорыве дамбы рабочих начался обыск.

Также была взята проба воды для проверки возможности попадания вредных веществ в реку Сейба, однако компания отрицает использование ртути при золотодобыче.