Курды заявили о договоренностях с Дамаском по освобождению Африна

В заявлении курдской автономной администрации утверждается, что соглашение с Дамаском о размещении сирийских войск вдоль границы с Турцией «позволит освободить все оккупированные турецкими властями и сражающимися на их стороне наемниками сирийские районы, включая Африн».

В заявлении курдской автономной администрации утверждается, что сирийские войска в понедельник, 14 октября, возьмут под свой контроль участок границы с Турцией в районе города Кобани и затем будут размещены на всей протяженности границы для защиты мирного населения вместе с курдскими формированиями из коалиции «Силы демократической Сирии», передает ТАСС.

«За последние пять дней турецкие войска, которые вторглись на север Сирии, совершили множество преступлений против гражданского населения, – передает Firat News Agency текст заявления курдов. – Для совместного отпора агрессорам мы заключили соглашение с сирийским правительством, которое должно взять под защиту национальный суверенитет и границу».

В заявлении также указывается, что соглашение с Дамаском «позволит освободить все оккупированные турецкими властями и сражающимися на их стороне наемниками сирийские районы, включая Африн».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

В воскресенье представители курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском касательно размещения сирийской правительственной армии вдоль границы с Турцией.

В тот же день власти Сирии решили направить войска на север страны для противодействия Турции, к вечеру сирийская армия вошла в город Манбидж, находящийся под контролем курдов.

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