Слух о «погибающем в нищете» Перельмане опровергли

Соседка доказавшего гипотезу Пуанкаре и отказавшегося от премии в миллион долларов математика Григория Перельмана рассказала, что слух о живущем в нищете ученом является ложью.

«Честно говоря, мне не понятен весь этот переполох вокруг нашего Перельмана. Сколько помню Григория Яковлевича, он никогда не уделял трепетного внимания своей внешности. И уж глажкой одежды тем более не обеспокоен. Живет он тихо, никого не трогает, телефон давно отключил за ненадобностью, как и домофон. Дверного звонка у него тоже никогда не было. Гостей не принимает», – опровергла соседка математика Наталья слухи о его печальном положении.

По ее словам, Перельман при встрече всегда очень вежлив, здоровается, а потом спешит уйти. Она отметила, что выходит на улицу математик только за продуктами, при этом всегда прячется за капюшоном. Шарфом или очками, пишет «Московский комсомолец».

«Когда на днях появилась новость про Перельмана, двор опять наводнили журналисты. Боюсь, что теперь Григорий Яковлевич долго из квартиры не выйдет. Вся эта шумиха его только раздражает. В помощи он не нуждается. А если бы и нуждался, то вряд ли бы стал кричать об этом, и тем более принимать деньги или подарки от посторонних людей», – добавила собеседница.

Она также отметила, что с ученым поддерживают связь его коллеги. Общается с ними Перельман через соцсети.

Ранее петербуржец Александр Родин предположил, что «один из величайших математиков мира фактически погибает в полном одиночестве и нищете» после того, как столкнулся с ним в магазине. Перельман при встрече был «в очень коротких и мятых штанах, совсем без носков (на улице минус семь) и в очень странных галошах на голую ногу». Родин призывал оказать математику помощь.

На следующий день пост был удален, а друг Родина Михаил Богомолов поблагодарил всех в социальных сетях за отклики и написал, что более волноваться не стоит, так как у Перельмана «все относительно нормально, как у всех гениев», и «он не один».