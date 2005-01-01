Дальневосточный капитан объяснил скандал с японскими рыбаками возле Курил

Японцы сознательно раздувают скандал с политическими целями из-за ситуации вокруг Курильских островов, заявил газете ВЗГЛЯД президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский. Так он прокомментировал выражение Токио протеста Москве из-за требования российских пограничников к японским рыболовецким судам заплатить денежный штраф за промысел в районе южных Курильских островов.

Президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский считает, что российские пограничники, которые потребовали от японских рыбаков заплатить штраф за промысел в районе южных Курильских островов без разрешительных документов, действовали в рамках своих полномочий.

По его мнению, японцы сознательно раздувают скандал с политическими целями «в связи с той обстановкой, которая возникла по «северным территориям».

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный тоже одобрил действия российских пограничников. «Если японские рыбаки нарушили наши территориальные воды, то пограничники все правильно сделали», – сказал Нагорный газете ВЗГЛЯД.

В то же время Осчичанский отметил, что подобными действиями отличаются не только японцы. «Здесь многие покушаются на то, чтобы порыбачить в наших территориальных водах, в нашей исключительной экономической зоне. Это южные и северные корейцы, китайцы и японцы, конечно. Другое дело – кто больше и кто чаще это делает. Явно не японцы, они не на первом месте в данном случае, скорее всего, кто-то другой... Японцев нельзя назвать самыми наглыми браконьерами», – рассказал он.

Осичанский напомнил, что в начале нулевых годов ситуация с незаконным ловом в регионе была намного хуже. «Это был просто кошмар. Тогда только на Камчатке было арестовано несколько сот браконьерских судов и несколько десятков – в Приморье. И на Сахалине они были. Сейчас эта волна схлынула в рамках той борьбы, которая началась пограничниками десять лет назад», – напомнил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, инцидент произошел еще 7 января, когда российские пограничники остановили два японских рыболовецких судна у острова Кунашир для проверки документов. «Действия российской стороны являются неприемлемыми», – заявил представитель японского внешнеполитического ведомства.

В последнее время японские власти демонстрирует решимость заключить с Россией мирный договор и разрешить территориальный спор по поводу принадлежности Курильских островов. Премьер-министр страны Синдзо Абэ обещал «поставить точку» в этом споре в нынешнем году.

Однако на днях Москва обвинила Токио в искажении сути договоренностей между лидерами России и Японии. Российский МИД призвал Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.