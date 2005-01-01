Россия перебросила в Сирию новые комплексы РЭБ

Минобороны России начало усиливать группировку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии; первые комплексы были доставлены самолетами Ил-76 на авиабазу Хмеймим в понедельник.

Точный состав обновленной группировки РЭБ на авиабазе Хмеймим пока не разглашается, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Задачей РЭБ станет подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, которые будут атаковать сирийские территории.

Также российские комплексы будут подавлять системы спутниковой навигации. Группировка РЭБ, кроме САР, будет воздействовать на цели в прилегающих районах над акваторией Средиземного моря.

Главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев сообщил, что в Сирию, вероятно, были переброшены системы «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель». Однако не исключено, что там может появиться и новейший мобильный комплекс РЭБ «Дивноморье».

Эксперт рассказал, что ««Красуха-4» предназначена для борьбы с самолетами и беспилотниками, а «Житель» эффективно работает по системам спутниковой навигации».

«Дивноморье» является уникальной машиной, которая «одна может ставить помехи бортовым радиолокаторам, системам связи и управления и даже спутниковой навигации».

Отмечается, что «Красуха-4» борется с авиационными радиолокаторами и системами связи и передачи информации, а также может подавлять сигналы всех современных радиолокационных станций. Предположительная дальность действия машины – 150–300 км.

«Житель» предназначается для обнаружения, пеленгования и радиоподавления станций спутниковой и сотовой связи, а также систем спутниковой навигации (в том числе GPS). Сигнал глушится в радиусе 20-30 км.

«Дивноморье» подавляет локаторы и иные бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников, а также создает мощные помехи для «летающих радаров» типа Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR.

Кроме того, в комплекс входят высокотехнологичный командный пункт, станция радиотехнической разведки и мощные средства подавления. При этом все помещается в одной машине.

Система разворачивается в боевое положение за несколько минут и способна «зонтиком» помех закрыть от РЛС-обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что зенитный ракетный комплекс С-300 будет доставлен в САР в течение двух недель.

Источники сообщают, что Дамаск получит полковой комплект зенитно-ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит», поставку осуществят из запасов Российской армии.

Стандартные полковые комплекты – это два зенитных ракетных дивизиона, в каждом из которых находятся 12 пусковых установок (ПУ) с четырьмя зенитными управляемыми ракетами.

В комплект также входит радиолокационная станция – всевысотный обнаружитель 64Н6Е2.

РЛС обнаруживает цели на любой высоте в радиусе нескольких сотен километров. С помощью встроенных защитных каналов связи данные передаются на пункт управления и на пусковые установки в режиме реального времени.

Экс-начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков предположил, что полк С-300 будет размещен в прибрежных районах, так как это позволит значительно расширить возможности сирийской ПВО.

Он отметил, что «характеристики полкового комплекта позволят полностью перекрыть маршруты, по которым летают израильские самолеты, которые действуют в Сирии».

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Россия, создавая радиоэлектронную защиту и передавая сирийской стороне полк С-300, в первую очередь думает о защите своих военных в этой стране: «Российские военнослужащие действуют не только на авиабазе Хмеймим, но и в других районах Сирии. И не везде их могут прикрыть российские средства противовоздушной обороны. Поэтому израильские авиаудары ставят под угрозу их жизни. Усиление же сирийской системы ПВО снимет эту угрозу».

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу объявил о решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300. По его словам, это необходимо для укрепления противовоздушной обороны САР.

Решение было принято после крушения российского самолета Ил-20 в Сирии. В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, подтвердив вину Израиля.

В Израиле обеспокоились решением о поставке С-300 Сирии.