Лавров нашел корни мифа о злой России в сознании американцев

Глава МИД Сергей Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал, откуда в сознании американцев появилась идея о «России-злодейке».

По мнению Лаврова, американские власти добились этого с помощью версии о «российском следе» в деле Пола Манафорта – экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Вашингтон начал «раскручивать дело Манафорта», заявляя, что он является практически главным исполнителем «злых намерений Кремля по недопущению победы Хиллари Клинтон».

Однако после долгого расследования «его обвинили исключительно в том, что он был агентом украинского правительства и работал в интересах украинского правительства».

Глава МИД отметил также, что проигравшая на выборах 2016 года Демократическая партия отказывается принимать результаты и «всеми силами» пытается найти виновного, но «только не внутри США».

Напомним, в августе Манафорт был признан виновным в нарушении налогового и банковского законодательства США, а также в сокрытии зарубежных счетов.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что вердикт по делу бывшего руководителя его предвыборного штаба не имеет отношения к расследованию о «вмешательстве» России в американские выборы.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.