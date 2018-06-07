Стало известно, сколько выделили США на создание гиперзвуковой ракеты

Общий объем контракта на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты, заключенного военно-воздушными силами США с корпорацией Lockheed Martin, составляет 928 млн долларов, сообщает американский телеканал CNBC.

Отмечается, что ВВС США и Lockheed Martin отказываются предоставлять какую-либо информацию о ходе выполнения контракта из-за секретности программы, передает ТАСС.

В пресс-службе ВВС США информировали, что в ближайшем будущем не станут делать никаких заявлений или публиковать пресс-релизов по поводу разработки гиперзвуковой крылатой ракеты.

Ранее сообщалось, что ВВС США и Lockheed Martin заключили бессрочный контракт на разработку прототипа новой гиперзвуковой крылатой ракеты. Позже стали известны подробности проекта по созданию гиперзвуковой ракеты в США. Пентагон заявлял, что планирует консолидировать программы создания гиперзвукового оружия.

1 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Глава государства сообщил, что Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.