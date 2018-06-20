Гатилов прокомментировал выход США из СПЧ ООН

Москва с недоумением восприняла озвученные Вашингтоном причины выхода из Cовета ООН по правам человека и считает это заявление лицемерным, заявил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Комментируя решение Вашингтона, российский дипломат отметил, что, «в принципе, это суверенное волеизъявление суверенного государства», и каждое государство-член ООН «само решает, в каких форматах этой организации принимать участие, а от каких – дистанцироваться».

«Но в данном конкретном случае на этот вопрос надо смотреть шире. В частности, недоумение вызывает аргументация, которую руководство госдепартамента США использовало для объяснения своего, прямо скажем, резкого шага. Речь там шла о том, что США, мол, не могут работать в одном формате с записными нарушителями прав человека. При этом и госсекретарь, и постоянный представитель сказали, что США - чуть ли не эталон соблюдения этих прав. Вряд ли с этим согласятся многие страны», – подчеркнул Гатилов, передает РИА «Новости».

По его словам, «иначе как лицемерием такое заявление назвать сложно». «Ни одно государство в мире не свободно от нарушений прав человека, и в США таковые носят массовый и систематический характер. Более того, за время работы США в СПЧ мы убедились, что их критика правозащитной ситуации в других странах является избирательной, политически мотивированной и изобилует двойными стандартами», – пояснил постпред.

Он отметил, что Россия не считает, что Совет ООН по правам человека что-то потеряет из-за выхода США из этого международного органа. «Я хорошо помню работу СПЧ в 2006–2008 годах, когда США также его бойкотировали. Не могу сказать, что Совет от этого что-то потерял. Не потеряет, я думаю, и теперь. Более того, надеюсь, что с уходом США в работе СПЧ будет меньше политизации, двойных стандартов и конфронтации», – убежден российский дипломат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты официально выходят из СПЧ. При этом Хейли назвала условие, при котором США «будут готовы вновь присоединиться» к совету.

Россия в ответ обвинила США в попытке использовать СПЧ для продвижения своих интересов. Россия, напомним, неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.