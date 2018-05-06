«Бессмертный полк» прошел по Цитадели Льежа

Акция «Бессмертный полк» прошла в Цитадели Льежа, в ней приняли участие более 200 человек, мемориальные мероприятия провела общественная организация российских соотечественников «Меридиан» при поддержке российского посольства.

9 мая в Бельгии рабочий день, поэтому многие проводят памятные мероприятия в эти выходные. В Цитадели Льежа в акции приняли участие свыше 200 человек со всей территории королевства, в том числе было много детей с георгиевскими ленточками и портретами прадедов, прошедших войну, передает ТАСС.

Церемония длилась около двух часов с возложением венков и цветов к могилам советских воинов, православной панихидой, выступлением юных гимнасток из брюссельской детской студии «Импульс». «Бессмертный полк» был завершающей акцией памятных мероприятий. Шествие продлилось от захоронений до памятника советским бойцам бельгийского Сопротивления. Всего участники шествия прошли более километра по мемориальному комплексу Цитадели.

«Этот день стал для нас в Бельгии не только праздником Великой Победы, но и моментом единения всех выходцев с постсоветского пространства», – сказала организатор акции руководитель ассоциации «Меридиан» Элла Бондарева.

Также акция проводится в Бельгии в онлайн-формате: в интернете она проводится в бессрочном режиме – на сайте Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) и организаций-партнеров выкладывают фотографии из архивов соотечественников.

С 1940 по 1944 годы в Цитадели Льежа оккупационные власти устроили тюрьму, где содержались до 1,5 тыс. военнопленных и бойцов Сопротивления. На территории комплекса находятся 32 установленных советских захоронения. По всей территории Бельгии похоронены более 300 советских граждан – в основном, это военнопленные.