Трамп выбрал новый способ употребления бургеров

Американские СМИ рассказали об особом способе употребления в пищу бургеров, который стал использовать президент США Дональд Трамп.

Юрист президента США Рудольфа Джулиани рассказала, что в последнее время Трамп пытается питаться так, чтобы это было более полезным для здоровья. Для этого он начал есть бургеры только с одной половиной булочки. Слова Джулиани приводит The Washington Post.

Как говорит Джулиани, Трамп заказал именно такой бургер во время их совместного обеда в гольф-клубе.

Ранее СМИ писали, что осенью 2017 президента США не смог удовлетворить бургер, который ему приготовили повара в Белом доме, поэтому экс-телохранителю Трампа пришлось идти за особенным чизбургером в McDonald's без соленых огурцов и с дополнительной порцией кетчупа.

Эту ситуацию высмеивали гости американского ток-шоу в рубрике «Гнусные твиты», когда участником программы был Барак Обама.