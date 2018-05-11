Греческий шлем найден на раскопках в Тамани

Ученые института археологии РАН обнаружили бронзовый шлем коринфского типа во время раскопок захоронений V века до н.э. в Краснодарском крае.

«Шлем относится к коринфскому типу, группе «Гермиона», и датируется первой четвертью V века до н.э. Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии на кургане у села Ромейковка. В греческих городах Северного Причерноморья подобные шлемы ранее не встречались», – сказал руководитель экспедиции Роман Мимоход, передает ТАСС со ссылкой на сообщение института.

Отмечается, что институт проводит раскопки некрополя «Волна-1» в юго-западной части Таманского полуострова уже третий год. С VI века до н.э. и до второй четверти IV века до н.э., в период греческой колонизации, тут существовал полис. Уже исследовано более 600 захоронений поселения.

Ученые считают, что шлем принадлежал воину, погибшему в битве и похороненному рядом с местом гибели. «Именно поэтому могила представляет собой не склеп, а простое погребение. Шлем свидетельствует о его статусе как полноправного гражданина какого-то полиса, скорее всего, одного из боспорских городов, а также об опредлеленном уровне благосостояния», – сказал заведующий отделом классической археологии института Владимир Кузнецов.