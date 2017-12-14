Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса

Итальянская семья в соответствии с решением суда города Тренто смогла официально усыновить 32-летнего белоруса.

Семья знакома с молодым человеком уже более 20 лет – с 11 лет он почти каждое лето приезжал к ним на летний отдых по чернобыльским программам, сообщает Sputnik Беларусь.

Итальянцы продолжили поддерживать общение с белорусом, когда тут вырос – приглашали к себе, приезжали в Белоруссию сами.

В итоге бездетная итальянская пара решила официально усыновить его, чтобы cделать их законным наследником

Известно, что мужчина занимается грузоперевозками и уже по работе нередко бывал в Италии. У него есть своя семья и дети.