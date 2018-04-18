В захваченном Турцией Африне курдов заставляют принимать ислам

Езиды, ранее пострадавшие от гонений со стороны ИГИЛ*, вынуждены вновь принимать ислам на фоне новых репрессий в захваченном при участии турецких сил Африне.

Африн, контролируемый ранее курдскими силами, 18 марта был захвачен силами турецкой армии и союзных ей исламистских группировок. С переходом контроля над этой территорией езиды столкнулись с новыми гонениями.

По словам местных жителей, новые власти пытаются насильственно принудить езидов к переходу в ислам. «Это больше не Кастель-Джиндо. Сейчас это Аль-Кудс (араб. Иерусалим – прим. ВЗГЛЯД). Мы дадим ему название столицы Палестины. Эти районы были заняты неверными, и теперь они возвращаются к своим первоначальным владельцам и оригинальным именам ... Мы пришли сюда, чтобы вернуть наши земли и обезглавить вас», – сказал местному фермеру Шеху Камеру один из членов Сирийской свободной армии, передает The Independent.

Езиды являются курдской этноконфессиональной группой, чья религия – езидизм – представляет собой смесь зороастризма и авраамических религий. Ранее действия Турции в Африне осудило сирийское правительство. Вместе с Дамаском критике деятельность Анкары в регионе подвергла и ООН. При этом Турция не рассматривает вариант передачи данной территории Сирии.