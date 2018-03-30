США решили обязать мигрантов предоставлять историю соцсетей за пять лет

Администрация президента США Дональда Трампа решила обязать иностранцев, претендующих на постоянное место жительства в Соединенных Штатах, предоставлять историю пользования социальными сетями за пять лет, сообщили американские СМИ.

Как передает CNN со ссылкой на информацию, полученную в Госдепартаменте, такая мера призвана в интересах национальной безопасности ужесточить систему проверки иностранцев, которые стремятся остаться жить в США, передает ТАСС.

По данным Госдепа, новшество коснется 15 млн человек, при этом для дипломатов и официальных лиц будут сделаны исключения.

Администрация Трампа не будет вводить новшество немедленно. 60 дней отведено на изучение реакции общественности.

Как передает телеканал, Госдеп считает необходимым тщательнее проверять активность мигрантов в социальных сетях после теракта в Сан-Бернардино (штат Калифорния).

Один из террористов легально был впущен в США, хотя пропагандировал экстремистские взгляды в социальных сетях. Он размещал контент под псевдонимом и поэтому не попал в поле зрения органов правопорядка США.



Напомним, 2 декабря 2015 года Сайед Фарук и его супруга Тэшфин Малик ворвались в центр помощи инвалидам в американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) и открыли огонь из автоматического оружия. В результате атаки 14 человек погибли, 21 получил ранения.

Отметим также, что оба подозреваемых в нападении были ликвидированы полицией.