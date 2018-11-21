Боня выругалась матом в прямом эфире на передаче у Малахова

Телеведущая Виктория Боня в передаче «Прямой эфир» на «России 1» у Андрея Малахова нецензурно выразилась, выступая в защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Боня заявила, что в этом деле показывают вину только Кокорина и Мамаева, хотя их якобы оскорбил водитель и затем чиновник, пишет Sport24.

«В ресторане сидят Пак, девчонки с ребятами. Неважно, стриптизерши там были или нет! И их называют «******» (болваны)!» – сказала Боня.

«Мы на федеральном канале, Вика! Ты с ума сошла, ну?!» – воскликнул Малахов.

Однако на этом не стали заострять внимание – Боня продолжила выступление, заявив, что за такое поведение «надела бы на голову стол».

Позже Малахов извинился за мат, объяснив это эмоциями гостей студии.

В четверг Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля 2019 года.