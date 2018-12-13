Американский туристический корабль впервые достиг «космической высоты»

Американская компания Virgin Galactic провела испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity, впервые подняв его на высоту 82,7 км, сообщается на странице компании в Twitter.

Самолет-носитель поднялся в воздух над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Спустя примерно 40 минут SpaceShipTwo отделился от него на высоте около 14 км, после чего пилоты корабля включили на 60 секунд ракетный двигатель, сообщает ТАСС.

В компании заявили, что SpaceShipTwo превысил скорость звука в 2,9 раза и достиг высоты 82,7 км. «SpaceShipTwo, добро пожаловать в космос», - отметили в Virgin Galactic. Сообщается, что спустя 15 минут после отделения от самолета SpaceShipTwo совершил посадку.

Накануне испытаний в компании уточнили, что во время теста корабль должен был «впервые достичь космической высоты», подразумевая под этим, как и ВВС США, высоту около 80 км. Согласно определению Международной авиационной федерации, космическим считается полет, проходящий на высоте свыше 100 км.

За испытаниями наблюдал собственник Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон. Сообщается, что после успешного запуска Брэнсон анонсировал предполагаемую дату туристического полета SpaceShipTwo с пассажирами на борту. 67-летний миллардер также добавил, что намерен участвовать в полете.

В ноябре 2017 года компания Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам. В мае 2017 года в сети появилось видео успешных испытаний многоразового суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity.

Напомним, корабль был представлен в феврале 2016 года. Он рассчитан на двоих пилотов и шестерых пассажиров. На корабле в космос в качестве космического туриста собирался отправиться ученый Стивен Хокинг, который придумал название для корабля.