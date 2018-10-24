Банк Англии не вернул Каракасу золотой запас Венесуэлы

Правительство Венесуэлы на протяжении двух месяцев безуспешно пытается вернуть на родину золотые слитки, хранение которых доверило Банку Англии, сообщили осведомленные источники.

Венесуэла безуспешно пытается вернуть на родину 14 тонн золота, хранение которого Каракас доверил Банку Англии, передает ТАСС.

При этом требования Каракаса «не могут осуществиться» уже на протяжении двух месяцев.

Это якобы связано с «невозможностью получить страховку, которая необходима для перевозки такого большого количества золота».

По сведениям Reuters, Банк Англии хотел бы прояснить, каким образом латиноамериканская страна планирует распорядиться драгоценным металлом.

В минувший четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Венесуэлы, заблокировав любые операции с ее золотым запасом.

Отметим, по состоянию на октябрь 2018 года, Венесуэле принадлежит 164,2 тонны золота. За период с 2015 по настоящее время золотой запас Венесуэлы сократился почти на 200 тонн.

Напомним, бывший президент Боливарианской республики Уго Чавес в ноябре 2011 года начал возвращать золотой запас Венесуэлы на родину.