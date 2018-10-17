Выяснилось, что стало с телом устроившего массовое убийство в Керчи

Тело Владислава Рослякова, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, кремировали, останки захоронили под чужой фамилией, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Похороны прошли две недели назад, передает слова собеседника телеканал 360.

После трагедии в Керчи сочувствующие собрали для матери Рослякова 101 тыс. рублей, средства ушли на похороны Владислава.

Женщине также написали письмо, в котором устроивший бойню студент называется «жертвой жизненных обстоятельств».

Соседка Галины Росляковой сообщила, что женщина после инцидента попала на месяц в больницу. После выписки она вернулась домой только для того, чтобы выбросить вещи сына.

«Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети», – рассказала соседка Росляковой.

Напомним, в октябре студент керченского колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в своем колледже и взорвал бомбу. 15 ноября глава администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что тело Рослякова все еще не захоронено.