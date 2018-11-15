Открывшего стрельбу в Керчи подростка до сих пор не похоронили

Тело Владислава Рослякова спустя почти месяц после трагедии в колледже не захоронено, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Тело не захоронено, так как следствие по делу продолжается», – сообщил Бороздин, передает РИА «Новости».

Руководитель администрации города не смог сказать, обращались ли за его телом родственники.

Ранее Бороздин опровергал информацию о том, что для Рослякова подготовят специальное захоронение. По его словам, стрелка захоронят там, где решат родственники покойного.

17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Следователи установили, что молодой человек действовал в одиночку.