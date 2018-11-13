Татьяна Тарасова заступилась за «затравленную» фигуристку Медведеву

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что СМИ затравили фигуристку Евгению Медведеву.

«Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая», – передает слова Тарасовой радиостанция «Говорит Москва».

Она раскритиковала журналистов за то, как они критикуют ее технику и «взгляд», который якобы «злой».

«Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», – заявила она.

Ранее Евгения Медведева рассказала, что не ожидала такой ненависти в свой адрес, с которой ей пришлось столкнуться. Она не смогла пройти в финал Гран-при, который состоится 5–9 декабря в Ванкувере.

До этого она подверглась жесткой критике после того, как прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и стала работать с канадцем Брайаном Орсером.