В ЕР помогли инвалиду по зрению спасти собаку-поводыря

Свердловские «единороссы» подключились к сбору средств на лечение пса-поводыря Барри, который попал под машину в Березовском. Его хозяин, инвалид 1 группы по зрению, Марс Гафуров заявил, что недельный лечебный курс обходится в 15 тыс. рублей.

Помочь инвалиду пообещал лидер регионального отделения партии Виктор Шептий.

«Прочитал про этого пса-поводыря из Березовского. Зовут его Барри. Надежный помощник и друг инвалида Марса Гафурова попал под машину. Мы с коллегами в региональном отделении «Единой России» посоветовались и решили собрать необходимые для лечения средства», – написал он на своей странице в Facebook.

За несколько неравнодушные уральцы собрали более 100 тыс. рублей: собаке сделали несколько операций, его жизни ничего не угрожает.

В разговоре с корреспондентом Ura.ru Марс Гафуров уточнил, что его пес уже пережил операцию, но реабилитационный период может затянуться на год и более, поэтому деньги будут весьма кстати. «Состояние у Барри сейчас стабильное, вчера выносил его на улицу, он в снегу полежал»

Шептий встретился с Гафуровым, чтобы понимать, какая сумма необходима на лечение Барри: «Примерно ясно, что нужны десятки тысяч рублей. Для конкретного человека – это проблема вселенского характера, мы ее решим. Сколько надо будет, столько денег и соберем», – отметил он.

Ситуация находится под личным контролем министра социального развития Свердловской области Андрея Злокасова, помощь готова оказать и администрация Березовского городского округа, где живет Гафуров.

Хозяин собаки признался, что не думал, что на его беду откликнутся столько уральцев:

«Я безмерно благодарен всем, кто оказал поддержку, и оказывает помощь до сих пор. Лечение очень дорогое. Пока недельный курс стоит 15 тыс. рублей. У меня нет таких денег. Поэтому без помощи людей нам было бы не справиться», – сообщил Гафуров.

Добавим, что два года назад инвалид по зрению решил взять собаку-поводыря, ставшей ему полноценным помощником. Ретривер Барри –профессиональный поводырь, обладатель чемпионского титула на Всероссийских соревнованиях «Я и моя собака».