Капитан ФСИН заявила, что ее многократно избивало собственное руководство

Бывший начальник караула ИК № 5 главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области Екатерина Шакурова заявила, что ее, якобы, несколько раз избивали начальники, заставляя уволиться. В региональной ФСИН отвергают претензии своей экс-сотрудницы.

По словам Шакуровой, первый раз ее избили в 2016 году, В отношении ее начальников было возбуждено дело по 116 статье («Побои»), дважды женщину восстанавливали на работе в ее должности, каждый раз появление капитана Шакуровой на рабочем месте сопровождалось избиением и недопуском к несению службы. Она записала обращение к главе СК Александру Бастрыкину и главе ФСИН Геннадию Корниенко с призывом разобраться в ситуации.

Ролик опубликован на канале «Ассоциация адвокатов России «За права человека».

Екатерина Шакурова заявила, что дело по статье «Побои» было прекращено из-за якобы отсутствия состава преступления. После закрытия дела один из избивавших ее руководителей, успел выйти на пенсию в начале осени этого года.

«Меня долгое время пытались уволить, но не получалось, кроме того, я обращалась в суд, прокуратуру, это вызвало агрессию. В 2012 году я вышла из декрета, а в 2013 году планировались масштабные сокращения.

Должны были сократить должность бывшей гражданской жены одного из тех, который надо мной издевался. Тогда он стал требовать, чтобы я освободила свою должность. А я не могла, потому что у меня двое детей, и в 2013 году я развелась. Старшему ребенку было три, младшему – год», – заявила Екатерина Шакунова в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД.

На вопрос о том, почему она третий раз восстанавливается на службе, женщина ответила, что по сроку службы ей положена пенсия:

«Для меня восстановиться и получить пенсию, получить субсидию на жилье, потому что сейчас мы с детьми живем на съемной квартире», – объяснила женщина.

Шакунова отметила, что некоторые коллеги ее поддерживают, но не будут об этом публично заявлять, поскольку зависимы.

«Я юрист, сама занимаюсь этим делом, если говорить об уголовном деле, то материалы содержат признательные показания от одного из тех, который меня бил, и от вышестоящего руководителя, который присутствовал при избиении, закрывал и открывал двери, когда это было нужно.

Есть результаты полиграфа, показывающие, что факт избиения был, и второй начальник был этому свидетелем.

Но уголовное дело как должностное преступление не расследовалось, оно было возбуждено только по 116 статье («Побои»), а по 286 статье («Превышение должностных полномочий») не возбуждали», – добавила Шакунова, понадеявшись, что ее дело не замнут, как и случай с изнасилованным дознавателем из Уфы.

«Шакунова – офицер, грамотный юрист, и все очень аргументированно объясняет. Я считаю, что это – круговая порука, этих товарищей покрывают чиновники, чтобы не было ни проверок, ни разбирательств. Глава ФСИН по Челябинской области не заинтересован в этом конфликте, все шишки будут на него падать», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст.

«Речь идет не просто о побоях, а о превышении служебных полномочий, потому что сотрудники государственного учреждения, ФСИН при исполнении обязанностей избивали сотрудницу. Противоправные действия в отношении женщины, особенно подчеркиваю это, двух мужчин, пользуясь физическим превосходством, заперли ее в кабинете и избили. Встает вопрос об офицерской чести этих людей. Надо понимать, что речь идет о колонии, организации, которая должна заниматься перевоспитанием женщин-заключенных, что же там происходит в самой колонии? То, что мы не получаем информации – плохо, таких людей нельзя допускать к службе», – отметила Баст.

Она напомнила, что подобное уже происходило в Белгородской области, когда двое майоров полиции избили сослуживца, пришедшего за выходным пособием после увольнения. В институте МВД в Нижнего Новгорода был такой же случай, избили женщину, в результате чего у нее было два инсульта.

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области газете ВЗГЛЯд заявили, что информация, представленная в видеообращении, не соответствует действительности.

«Это бывшая сотрудница УФСИН, она не работает с 2016 года. Она проходила службу в отделе охраны исправительной колонии №5 с ноября 2006 по август 2016 года», – отметил собеседник.

По словам сотрудника ведомства, в мае 2015 в отношении Шакуровой была инициирована служебная проверка по факту неисполнения служебных обязанностей по занимаемой должности начальника караула. По итогам этой проверки она была уволена из органов, после чего обратилась в суд, посчитав увольнение незаконным. Челябинский центральный районный суд рассмотрел дело, не нашел основания для признания незаконного увольнения истца со службы, она подала апелляцию в Челябинский областной суд, в сентябре 2015 была восстановлена на службе, а в августе 2016 была уволена в связи с окончанием контракта.

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«В том же месяце обратилась в суд с исковым заявлением о повторном восстановлении на службе. В ноябре 2016 года центральный районный суд Челябинска отказал ей в удовлетворении иска, Шакурова подала апелляцию в Челябинский областной суд, и тот оставил решение без изменений. Заявление, что она якобы была избита коллегами, также не соответствует действительности, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Были проверки, и наши. Внутреннее. Уголовные дела просто так не закрывают», – отметили в ведомстве.

Феминистка Анна Федорова считает, что Шакурова пыталась добиться справедливости, но нормальные средства защиты были исчерпаны:

«В России есть только два варианта общественной реакции: «Да ведь первый раз, что она жалуется» или «Зачем так долго терпела». Она не терпела. Она пыталась добиться справедливости и не смогла – раз дело не открыли даже. Понятно, что она хотела сначала исчерпать нормальные средства защиты в этой ситуации. Возбудить дело в такой ситуации – нормально. Доводить до того, что человеку приходится обращаться к Бастрыкину – ненормально».