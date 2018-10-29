Адвокаты обвиняемых в изнасиловании в Уфе отказались обжаловать аресты

Защитники экс-полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не станут обжаловать решение об их аресте, заявил один из адвокатов Аслям Халиков.

«Кассацию на решение Верховного суда Башкирии о сохранении ареста подозреваемым в изнасиловании полицейских не будем подавать, потому что это бесполезно», – сказал Халиков, передает ТАСС.

Ранее адвокаты уже обжаловали арест своих подопечных, однако Верховный суд Башкирии отказал в освобождении подозреваемых.

«На этой неделе с адвокатами более тщательно исследуем материалы уголовного дела, суммируем факты, чтоб оценить законность возбуждения дела, ареста и предъявления обвинения», – пояснил Халиков.

Напомним, экс-начальника одного из отделов УВД Уфы и его коллеги подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы.