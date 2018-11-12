Победитель конкурса «Лидеры России» получила работу в аппарате губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил победителя конкурса «Лидеры России» 2017 года Юлию Аблец советником по работе с молодежью.

Ранее Аблец занимала руководящие посты в группе компаний «Деловые линии» и была секретарем экспертного совета ФАС России по вопросам организационного проектирования и управления персоналом.

В новой должности ей предстоит заниматься развитием социальных лифтов, общественных проектов и образовательных форматов для талантливой молодежи и молодых управленцев Петербурга, говорится в сообщении на сайте конкурса.