Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по борьбе

Российская сборная заняла первое место в медальном зачете объединенного чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который проходил в Будапеште.

Россияне завоевали в Венгрии 13 наград – 10 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые, обновив рекорд по числу медалей высшего достоинства, передает РИА «Новости».

Вторыми в медальном зачете стали японские спортсмены (5, 1, 4), а замкнула тройку лучших сборная США (4, 3, 5).



Чемпионами мира стали борцы-вольники Заур Угуев (весовая категория до 57 килограммов), Магомедрасул Газимагомедов (70 кг), Заурбек Сидаков (74 кг) и Абдулрашид Садулаев (97 кг), борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (60 кг), Степан Марянян (63 кг), Артем Сурков (67 кг), Александр Чехиркин (77 кг), Муса Евлоев (97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Серебряная медаль досталась Гаджимураду Рашидову (вольная борьба, 61 кг), бронзовые – Ахмеду Чакаеву (вольная борьба, 65 кг) и Ахмеду Гаджимагомедову (вольная борьба, 79 кг).

Чемпионат проходил в Венгрии с 20 по 28 октября.