Выпускник Ульяновского военного училища стал во Вьетнаме министром

Новым министром информации и коммуникаций Вьетнама стал выпускник Ульяновского военного училища связи Нгуен Мань Хунг.

Кандидатура Нгуен Мань Хунга получила поддержку 95% депутатов Национального собрания Вьетнама – высшего законодательного органа республики, наделенного полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны, передает ТАСС.

Новый министр Вьетнама – кадровый военный, окончил Ульяновское ордена Красной Звезды высшее военное училище связи имени Орджоникидзе в середине 1980-х годов, а после возвращения на родину дослужился до генерала.

С 2014 года и до назначения на должность министра Нгуен Мань Хунг возглавлял созданный при министерстве национальной обороны телекоммуникационный холдинг Viettel, который входит в тройку крупнейших во Вьетнаме операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что Вьетнам «присмотрел» в России четыре «Гепарда».