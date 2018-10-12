Состоялась первая встреча Шойгу и Мэттиса

В Сингапуре на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс») прошла первая личная встреча глав оборонных ведомств России и США Сергея Шойгу и Джеймса Мэттиса.

Министры пожали друг другу руки, Мэттис выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи. По его словам, жителям США понятно горе россиян, так как в Соединенных Штатах тоже происходят подобные инциденты, передает РИА «Новости».

Шойгу поблагодарил главу Пентагона. Российский министр отметил, что подобные трагедии становятся частым явлением в мире, необходимо предпринять шаги для их предотвращения.

На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис также стояли рядом.