Шойгу назвал причину гонки вооружений

Претензии некоторых стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений, заявил министр обороны Сергей Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.

«Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Он напомнил, что США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск.



«Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер», – сказал Шойгу.

Он добавил также, что американская система ПРО является дестабилизирующим фактором и стимулом для гонки вооружений.



«(Происходит) развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии. Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО – это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств. В том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия», – сказал Шойгу.

По словам министра обороны, военного решения проблемы на Корейском полуострове нет, а нагнетание этой ситуации может привести к вооруженному конфликту.

«Полагаем, что военного решения корейской проблемы нет. Давление и угрозы не являются действенным средством урегулирования кризиса. Более того, постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже к вооруженному конфликту, последствия которого затронут весь регион», – передает ТАСС слова Шойгу.