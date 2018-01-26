Экс-тренеру сборной России по биатлону разрешили поехать на ОИ-2018

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, который сейчас тренирует шведскую команду, сможет поехать на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, сообщил НОК Швеции.

МОК разрешил Пихлеру ехать на Олимпиаду, несмотря на то, что ранее объявлял о том, что откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими правила спортсменами.

«НОК Швеции получил уведомление от МОК об изменении условий, основанных на разбирательствах в отношении российских допинговых дел с Игр в Сочи. Это уведомление заключалось в том, что некоторые тренеры, которые в настоящее время не работают в России, теперь могут аккредитоваться на Олимпиаду. Таким образом, Пихлер отправится на Олимпийские игры» – передает ТАСС сообщение олимпийского комитета Швеции.

Напомним, ранее бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что Россию нужно отстранить от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в случае, если подтвердятся допинговые обвинения комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.