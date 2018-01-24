Источник: В багажнике вылетевшего на остановку джипа нашли труп

В багажнике джипа, который врезался в автобусную остановку на проспекте Мира в Москве, найден труп, сообщают источники.

Telegram-канал Mash сообщает, что водитель джипа «получил серьезные травмы», но выжил в ДТП, при этом «труп все же нашли» – «в багажнике его машины».

Указывается, что внешне водитель пребывает «в совершенном шоке». По словам водителя, он «не знает, как такое могло произойти».

«Установлено, что мертвый мужчина, найденный в багажнике машины, вылетевшей на остановку – это пассажир. По предварительным данным, его от удара выбросило через всю машину», – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель, «скорее всего, сильно пьян», «а еще лишен прав».

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что в машине «обнаружен труп пассажира», выясняется, погиб ли он до или после ДТП, передает РИА «Новости».

Водитель отказывается от госпитализации, а «двое пешеходов и один пассажир обратились за медицинской помощью».

«Водитель двигался со скоростью не менее 100 км/ч», – сказал источник ТАСС.