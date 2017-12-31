Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года

Портал Deadline на основании опроса, проведенного в период с 18 по 26 декабря, составил список рейтинг самых ожидаемых фильмов наступающего года.

Список возглавили «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера» (фантастические фильмы, основанные на комиксах издательства Marvel Comics), а также «Мир Юрского периода 2», передает РИА «Новости».

Кроме того, в рейтинг вошла и другая пара супергеройских фильмов – «Дэдпул 2» и «Темный Феникс», а также «Соло: Звездные войны. Истории», «Суперсемейка 2», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Излом времени» и «Восемь подруг Оушена».

Ранее Forbes представил рейтинг самых кассовых актеров.