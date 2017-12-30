Панама опровергла сообщения о планах перенести посольство в Иерусалим

У Панамы нет планов переносить посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил МИД страны.

МИД сообщает, что власти Панамы намерены «оставить посольство в государстве Израиль в городе Тель-Авив», передает РИА «Новости».

О том, что Панама вслед за США и Гватемалой может перенести посольство, сообщали СМИ.