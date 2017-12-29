Песков: Расследование связей Трампа с Россией вредит отношениям с США

Расследование о связях представителей президента США Дональда Трампа с Москвой является внутренним делом США, но в данном случае это наносит урон отношениям с Россией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно излагали свое мнение по поводу, вот этой вот антироссийской истерии, которая раздувается и разжигается, и поддерживается в разогретом состоянии в США», – сказал Песков.

По его словам, Москва по-прежнему «прибывает в недоумении в связи с продолжающимися всеми расследованиями». «Это, конечно, внутреннее дело США, но в данном случае, конечно, это наносит урон нашим двусторонним отношениям, и мы сожалеем в этой связи», – добавил он.

Также Песков выразил мнение, что состояние отношений Москвы и Вашингтона можно отнести к числу главных разочарований уходящего года.