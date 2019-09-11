«WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

«WriteTight» – каллиграфический проект в соцсети. Компания создана в 2018 году в Красноярске. Ее основатель – 21-летний Иван Кузин, который совместно с художниками-каллиграфами разрабатывает клиентам красивые подписи. Штат компании – шесть человек, а оборот за полгода уже составил 2 млн рублей.

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