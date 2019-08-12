«Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

«Брусника» выпускает травяные чаи из сырья собственного производства. Компания создана в 2017 году в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области. Ее основатель – Алексей Потачевский. Штат компании – семь человек, а производственная мощность составляет 100 тыс. пачек в год, что дает оборот в 5 млн рублей. В планах «Брусники» на 2020 год – выход на объем 10 млн пачек в год.

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