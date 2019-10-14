«Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

«Гусиная столица» – экоферма по выращиванию гусей. Компания создана в 2017 году в городе Кологрив Костромской области. Ее основатель – Константин Кадурин, в штате работают пять человек. Инвестицией в расширение фермы стал государственный грант в размере 1,5 млн рублей. Годовой оборот компании – 4 млн рублей, а по итогам 2020 года экоферма планирует получить выручку в 12 млн рублей.

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