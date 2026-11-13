Как зарегистрировать машину в ГИБДД в 2026 году: постановка на учет нового и подержанного авто, документы, госпошлина и сроки

Какой транспорт надо ставить на учет в ГИБДД

Порядок регистрации установлен Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» и Правилами государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 1764.

Обязательной регистрации в Госавтоинспекции подлежат:

легковые и грузовые автомобили, автобусы – независимо от года выпуска и страны производства;

мотоциклы, мотороллеры, трициклы и квадрициклы, предназначенные для езды по дорогам общего пользования;

прицепы и полуприцепы к автомобилям и мотоциклам;

транспортные средства с электродвигателем мощностью более 4 кВт, в том числе мощные электроскутеры и электромотоциклы.

Регистрировать в ГИБДД не нужно:

велосипеды, электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности мощностью до 4 кВт;

мопеды с объемом двигателя до 50 куб. см и максимальной скоростью не выше 50 км/ч;

автомобили с иностранной регистрацией, временно ввезенные в Россию на срок не более одного года.

Тракторы, дорожно-строительная и сельскохозяйственная самоходная техника, а также внедорожные квадроциклы регистрируются не в ГИБДД, а в органах Гостехнадзора. Поставить машину на учет вправе собственник, достигший 16 лет, или его представитель по доверенности. Если владелец младше 16 лет, машину ставят на учет на имя одного из родителей или опекуна.

Когда и зачем машину ставят на учет и в какие сроки

Регистрация нужна для того, чтобы автомобиль получил допуск к движению по дорогам общего пользования. По данным государственного реестра определяется, кто платит транспортный налог, получает штрафы с камер и отвечает за машину перед государством. После постановки на учет владелец получает свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и, при необходимости, государственные регистрационные знаки.

Согласно части 3 статьи 8 закона № 283-ФЗ, новый владелец обязан обратиться в ГИБДД с заявлением о регистрации в течение 10 дней со дня приобретения автомобиля. Срок отсчитывается от даты, указанной в договоре купли-продажи, дарения, мены или ином документе о праве собственности, а не от даты фактической передачи машины.

Тот же срок – 10 дней – действует, если изменились регистрационные данные: например, владелец сменил фамилию или в конструкцию автомобиля внесены изменения, требующие регистрации.

Необходимо учитывать, что 10-дневный срок не освобождает от обязанности иметь полис ОСАГО. С 1 марта 2025 года полис не требуется для самой регистрации, но управлять автомобилем без страховки нельзя с первого дня. Чтобы доехать до ГИБДД, рекомендуется оформить полис заранее (в том числе краткосрочный) либо доставить машину на эвакуаторе.

Машина не зарегистрирована в ГИБДД: какой штраф грозит

За нарушение сроков и правил регистрации предусмотрены два разных вида ответственности.

Нарушение срока регистрации – часть 1 статьи 19.22 КоАП РФ

для граждан – от 1500 до 2000 рублей;

для юридических лиц – от 5000 до 10 000 рублей.

Этот штраф назначают при обращении в ГИБДД после истечения 10 дней, даже если машину доставили на эвакуаторе и на ней никто не ездил. Скидка 25% при оплате на него не распространяется. Срок давности привлечения к ответственности по этой статье составляет 60 дней.

Управление незарегистрированным автомобилем – статья 12.1 КоАП РФ

впервые – штраф от 500 до 800 рублей (при оплате в течение 30 дней со дня вынесения постановления – со скидкой 25%);

повторно – штраф 5000 рублей без скидки или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

Таким образом, если машина не зарегистрирована в ГИБДД, какой штраф придется заплатить, зависит от ситуации: за саму просрочку обращения или за езду на автомобиле, который не поставлен на учет. В течение 10 дней после покупки на автомобиле можно ездить без регистрации – при себе необходимо иметь договор купли-продажи, СТС прежнего владельца и полис ОСАГО. После этого срока управлять незарегистрированной машиной нельзя.

Какие документы нужны для регистрации автомобиля в ГИБДД

Базовый пакет документов для постановки на учет:

паспорт гражданина РФ (для иностранцев – документ, удостоверяющий личность, и документ о регистрации по месту пребывания);

заявление о регистрации – заполняется на «Госуслугах», от руки в отделении или с помощью сотрудника ГИБДД;

документ о праве собственности: договор купли-продажи, дарения или мены, свидетельство о праве на наследство, решение суда, документ органа соцзащиты о выделении автомобиля;

паспорт транспортного средства: бумажный ПТС с подписью прежнего владельца либо номер электронного ПТС (ЭПТС);

СТС прежнего владельца – если автомобиль ранее стоял на учете;

государственные регистрационные знаки – если они сдаются для замены;

доверенность и паспорт представителя – если документы подает не собственник. Доверенность можно оформить у нотариуса или в электронном виде через «Госуслуги»;

диагностическая карта – для автомобилей старше четырех лет при смене владельца и при изменении конструкции независимо от возраста машины.

Для определения возраста автомобиля учитывается год выпуска. В 2026 году диагностическая карта нужна при регистрации подержанных машин 2022 года выпуска и старше. Карта оформляется в электронном виде, ГИБДД проверяет ее по базе ЕАИСТО.

Документ об оплате госпошлины предъявлять не обязательно: сведения о платеже проверяются по государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. При этом рекомендуется сохранить квитанцию на случай технического сбоя.

Перед подачей документов рекомендуется сверить данные в договоре: ФИО и паспортные данные сторон, VIN, марку, модель, год выпуска, цвет и цену. Ошибка в одной цифре VIN – частая причина задержки регистрации.

Как поставить машину на учет – пошаговая инструкция

Зарегистрировать автомобиль можно в любом регистрационном подразделении ГИБДД, независимо от места жительства владельца и региона, где машина стояла на учете раньше. В некоторых регионах заявление можно подать также через МФЦ.

Порядок действий:

Заключить договор с продавцом. Договор оформляется в простой письменной форме в трех экземплярах (продавцу, покупателю и для ГИБДД) или в электронном виде на «Госуслугах» с подписанием через приложение «Госключ».

Проверить автомобиль: убедиться, что на него нет запретов на регистрационные действия и он не числится в розыске. Сделать это можно на сайте Госавтоинспекции в сервисе «Проверка автомобиля».

Пройти техосмотр, если автомобилю больше четырех лет.

Подать заявление через «Госуслуги» и записаться на удобное время либо прийти в отделение в порядке живой очереди.

Оплатить госпошлину – онлайн или через терминал в отделении.

Предоставить автомобиль на осмотр. Инспектор сверяет VIN, номер кузова или шасси, цвет и марку с документами, проверяет отсутствие признаков подделки маркировки и несогласованных изменений конструкции. Машина должна быть чистой, номера агрегатов – читаемыми.

Сдать документы в окно приема и дождаться их оформления.

Получить новое СТС, отметку в бумажном ПТС или запись в ЭПТС, а также номера, если они выдаются.

Номерные знаки владелец устанавливает на автомобиль самостоятельно.

При покупке подержанного автомобиля прежние номера можно сохранить, если код региона на них совпадает с регионом регистрации нового владельца. Если регионы разные, ГИБДД присвоит машине новый номер. Новые знаки потребуются, если номера повреждены, утрачены или если регистрация автомобиля ранее была прекращена. Номерные знаки также можно заказать в специализированной организации, которая их изготавливает, – в этом случае госпошлина за выдачу номеров в ГИБДД не уплачивается.

Размер пошлины на регистрацию ТС в 2026 году

Госпошлина за регистрацию машины в ГИБДД установлена подпунктом 36 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ. Действующие размеры введены Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 271-ФЗ и применяются с 1 сентября 2025 года. В 2026 году они не менялись.

Размеры госпошлин в 2026 году:

выдача государственных регистрационных знаков на автомобиль – 3000 рублей;

выдача номеров на мотоцикл или прицеп – 2250 рублей;

выдача бумажного СТС – 1500 рублей;

выдача пластикового СТС нового поколения – 4500 рублей;

внесение изменений в бумажный ПТС – 525 рублей;

выдача нового ПТС, в том числе взамен утраченного, – 1200 рублей.

Итоговая сумма зависит от ситуации. Примеры расчета:

новый автомобиль из салона с ЭПТС и новыми номерами: 3000 + 1500 = 4500 рублей;

подержанный автомобиль с бумажным ПТС и новыми номерами: 3000 + 1500 + 525 = 5025 рублей;

подержанный автомобиль с бумажным ПТС, номера сохраняются: 1500 + 525 = 2025 рублей;

подержанный автомобиль с ЭПТС, номера сохраняются: 1500 рублей госпошлины.

При смене владельца автомобиля с электронным ПТС дополнительно оплачивается услуга оператора системы электронных паспортов по внесению сведений о новом собственнике – 120 рублей. Это тариф, установленный Правительством РФ, а не госпошлина.

Скидка 30% при оплате госпошлины через «Госуслуги» не действует с 1 января 2023 года – пошлина уплачивается в полном размере независимо от способа оплаты. За прекращение регистрации автомобиля госпошлина не взимается.

Изменение статуса учета при продаже, угоне или утилизации

Закон различает две процедуры: прекращение государственного учета и снятие с учета. При прекращении учета сведения об автомобиле остаются в реестре, и позже машину можно зарегистрировать вновь. При снятии с учета автомобиль окончательно исключается из реестра. Знать, как снять машину с регистрации в ГИБДД, особенно важно продавцу: если покупатель не переоформил автомобиль, транспортный налог и штрафы с камер продолжают приходить прежнему владельцу.

Прекращение учета после продажи

Продавцу не нужно самостоятельно снимать машину с учета при продаже: перерегистрацию оформляет покупатель. Если новый владелец не поставил автомобиль на учет, прежний собственник вправе подать заявление о прекращении регистрации. С 1 марта 2025 года порядок зависит от формы договора:

если договор купли-продажи заключен в электронном виде на «Госуслугах» или удостоверен нотариусом, заявление можно подать сразу после продажи;

если договор оформлен в простой письменной форме, заявление принимается только по истечении 10 дней со дня продажи, при этом в ГИБДД необходимо предъявить оригинал договора.

После прекращения учета транспортный налог начисляется только за месяцы, когда машина числилась за прежним владельцем, а штрафы за нарушения нового собственника ему больше не приходят. Номерные знаки такого автомобиля признаются недействительными, поэтому новому владельцу для регистрации понадобятся новые номера.

Угон или хищение

Если автомобиль угнан, собственник может подать заявление о прекращении регистрации на основании документа из полиции, подтверждающего факт хищения. После того как машину найдут, учет можно возобновить. Транспортный налог за то время, пока автомобиль находится в розыске, не начисляется.

Утилизация, гибель или уничтожение

Если автомобиль утилизирован, полностью уничтожен в результате ДТП, пожара или стихийного бедствия, его снимают с учета по заявлению владельца или организации, которая провела утилизацию.

Вывоз за границу

При продаже автомобиля иностранному гражданину или организации для вывоза из России машину снимают с учета. Заявление подает новый владелец или его представитель, ему выдаются регистрационные знаки «Транзит».

Необходимо учитывать, что по собственному желанию, без указанных оснований, владелец прекратить учет исправного автомобиля не может. Если у автомобиля есть запрет на регистрационные действия, наложенный приставами или судом, прекратить учет не получится до его снятия.

Как подать заявление на регистрацию авто через «Госуслуги»

Полностью дистанционно поставить машину на учет нельзя: осмотр автомобиля и выдача документов проходят в отделении ГИБДД. Через «Госуслуги» подается заявление, оплачивается пошлина и выбирается время визита, что позволяет избежать очереди.

Порядок действий:

войти на портал с подтвержденной учетной записью;

найти услугу «Регистрация транспортного средства» и выбрать нужное действие: постановка на учет нового автомобиля, изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности, прекращение регистрации и т.д.;

заполнить сведения о владельце, автомобиле и документе о праве собственности – данные из электронного договора и ЭПТС подтягиваются автоматически;

указать, сохраняются ли номерные знаки или нужны новые;

выбрать подразделение ГИБДД, дату и время визита;

оплатить госпошлину картой на портале;

в назначенное время приехать в отделение с оригиналами документов и автомобилем.

Через «Госуслуги» также можно заключить договор купли-продажи автомобиля. Продавец и покупатель подписывают его через приложение «Госключ», и договор сразу становится доступен в личных кабинетах обеих сторон. Такой формат позволяет продавцу прекратить учет без ожидания 10 дней, если покупатель не зарегистрирует автомобиль.

Если прийти в назначенное время не получается, визит рекомендуется заранее перенести в личном кабинете.

Почему могут отказать в регистрации авто

Основания для отказа в регистрационных действиях перечислены в статье 20 закона № 283-ФЗ. ГИБДД откажет в регистрации, если:

на автомобиль наложен запрет или ограничение на регистрационные действия – например, судебными приставами за долги прежнего владельца;

автомобиль или его номерные агрегаты находятся в розыске;

обнаружены признаки подделки, уничтожения или изменения VIN, номера кузова, шасси или двигателя;

в конструкцию внесены изменения без разрешения и свидетельства о безопасности конструкции;

автомобиль старше четырех лет не прошел техосмотр;

автомобиль не представлен на осмотр, когда он обязателен;

представлены не все документы, они недействительны или содержат недостоверные сведения;

электронный ПТС отсутствует в системе электронных паспортов или имеет статус, отличный от «действующий»;

не уплачена госпошлина или не уплачен утилизационный сбор, если его уплата была обязательной при ввозе;

заявитель не достиг 16 лет или представитель не имеет доверенности;

в бумажном ПТС нет подписи прежнего владельца;

машина представлена на осмотр в некомплектном состоянии или с нее демонтирована ранее установленная система ЭРА-ГЛОНАСС.

С 4 августа 2026 года появилось новое основание для отказа: включение гражданина в список лиц, которые находятся за пределами России и уклоняются от исполнения уголовного или отдельных административных наказаний. Таким лицам отказывают в любых регистрационных действиях, включая постановку на учет и его прекращение.

После устранения причины отказа – например, снятия запрета приставами или исправления ошибки в договоре – можно подать заявление повторно. Решение инспектора можно обжаловать у руководителя регистрационного подразделения, в вышестоящем органе ГИБДД или в суде.

Чтобы избежать отказа, рекомендуется до заключения сделки проверить автомобиль на сайте Госавтоинспекции, сверить VIN на кузове с документами и убедиться, что продавец является собственником, указанным в ПТС или ЭПТС.

Главное о регистрации автомобиля в ГИБДД в 2026 году