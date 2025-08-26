  • Новость часаПочта России прекратила прием посылок с товарами в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фашизм хорватов поставил мировой рекорд
    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию
    Активы владельцев «Яшкино» и «Кириешки» потребовали обратить в госсобственность
    Финляндия и Польша решили восстановить болота в целях обороны
    Посольство России обвинило власти Молдавии в блокировке консульства
    Суд Москвы оштрафовал Google на семь миллионов рублей
    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море
    В России снизились оптовые цены на красную икру
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    26 августа 2025, 19:36 • Справки

    Правило 10 тыс. шагов пересмотрели: сколько в день нужно проходить мужчинам, женщинам, пожилым и детям

    Правило 10 тыс. шагов пересмотрели: сколько в день нужно проходить мужчинам, женщинам, пожилым и детям
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Долгие годы правило 10 тыс. шагов воспринималось как незыблемая и научно обоснованная истина, синоним здорового образа жизни. Однако последние масштабные исследования заставляют пересмотреть этот догмат. Ученые пришли к выводу, что знаменитая цифра – не более чем удачный маркетинговый ход, а для существенного снижения риска смертности достаточно куда более достижимой цели. Новые данные, опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet, свидетельствуют: максимальная польза для здоровья извлекается уже на отметке примерно в семь тысяч шагов в день.

    Японский маркетинг, а не наука: откуда взялась цифра 10 000

    Чтобы понять истоки мифа, нужно перенестись в Японию 1960-х годов. Накануне Олимпийских игр в Токио в 1964 году компания Yamasa решила воспользоваться растущим интересом к спорту и здоровью. Она выпустила первый в мире коммерческий шагомер, дав ему звучное и запоминающееся название – Manpo-kei, что в переводе означает «измеритель десяти тысяч шагов».

    Выбор этой круглой и внушительной цифры был продиктован исключительно соображениями рекламы и восприятия. Иероглиф, обозначающий 10 000, отдаленно напоминает идущего человека, а сам слоган – «Хочешь дожить до 100 лет – делай 10 тыс. шагов в день!» – оказался гениальным маркетинговым ходом. Никаких серьезных научных изысканий, подтверждающих именно эту норму, за этим не стояло.

    Что говорят цифры: ошеломляющая польза 7000 шагов

    Метаанализ данных о здоровье более 160 тыс. взрослых людей, проведенный австралийскими учеными из Университета Сиднея, дает четкое понимание реального влияния ходьбы на долголетие.

    Исследование показало, что увеличение ежедневной активности с базовых 2000 шагов до 7000 приводит к радикальному улучшению показателей здоровья:

    • Снижение риска смерти от всех причин составляет 47%.

    • Вероятность развития деменции падает на 38%.

    • Риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 25%, а смертность от них – на 47%.

    • Риск смерти от онкологических заболеваний снижается на 37%.

    Эти данные демонстрируют, что основной и самый значительный положительный эффект достигается именно на пути к 7000 шагов.

    Что важнее: количество или интенсивность

    Эксперты все чаще подчеркивают: ориентироваться только на цифры – не лучший подход к организации физической активности. Количество шагов, конечно, имеет значение, но решающим фактором становится их интенсивность.

    Важно понимать, что качественная ходьба – это не просто движение, а нагрузка, которая стимулирует работу сердца, легких и мышц.

    Например, пять тысяч шагов, выполненных в быстром, энергичном темпе (примерно 100–120 шагов в минуту), оказывают на организм заметно больший положительный эффект, чем 10 тыс. медленных и расслабленных шагов.

    Такой темп можно сравнить с быстрой прогулкой, при которой дыхание учащается, но человек все еще может вести разговор, не переходя на одышку.

    Ключевая цель любой физической активности – создать умеренную, но ощутимую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и мышцы. Именно при такой нагрузке в организме запускается синтез миокинов – особых белков, которые играют роль сигнальных молекул. Они влияют на обмен веществ, улучшают чувствительность к инсулину, способствуют сжиганию жира и даже помогают регулировать работу иммунной системы.

    Специалисты также рекомендуют чередовать режимы активности: например, три–четыре раза в неделю устраивать энергичные прогулки продолжительностью не менее 20–30 минут, а в остальные дни просто поддерживать общий уровень движения, проходя свои «базовые» шаги. Такой подход помогает не только укрепить здоровье, но и избежать переутомления, которое может возникнуть при ежедневных марафонах ради достижения «нормы в 10 тысяч».

    Еще один важный момент – учет индивидуальных особенностей. Людям с хроническими заболеваниями, проблемами с суставами или сердцем стоит согласовать уровень нагрузки с врачом.

    Для одних оптимальной целью могут быть шесть–семь тысяч шагов в среднем темпе, для других – более активная ходьба с периодическими ускорениями.

    Таким образом, основная стратегия – не гонка за цифрами, а умное планирование активности. Регулярная энергичная ходьба, даже в меньших объемах, приносит организму куда больше пользы, чем километры медленных и непродуманных прогулок.

    Индивидуальные нормы: почему 10 тыс. шагов – не догма

    Современные исследования подтверждают: для здоровья важнее регулярная и посильная активность, а точное количество шагов зависит от возраста, состояния организма и образа жизни.

    Возраст и физическая форма

    Молодые и активные люди могут без проблем придерживаться ориентира в 8–12 тыс. шагов. Для них умеренная нагрузка – это темп, при котором сохраняется возможность вести разговор, но дыхание становится заметно чаще.

    Людям старше 50 лет и тем, кто ведет сидячий образ жизни, достаточно начинать с 5–7 тыс. шагов, постепенно увеличивая их количество и темп.

    Старшее поколение (65+) часто получает максимальную пользу уже от 4–6 тыс. шагов при комфортном темпе.

    Состояние здоровья

    При хронических заболеваниях сердца, суставов или дыхательной системы важно ориентироваться не на цифры, а на самочувствие и рекомендации врача. В таких случаях даже 3–4 тыс. шагов в умеренном темпе способны поддерживать базовый уровень активности.

    Для людей с лишним весом полезна постепенная нагрузка: сначала медленный темп, потом – добавление ускоренных участков по две–три минуты.

    Интенсивность важнее количества

    Если цель – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и поддержание тонуса, быстрая ходьба по 20–30 минут в день может быть эффективнее, чем размытые по времени прогулки в медленном темпе. Простое правило: во время ходьбы дыхание учащается, но вы можете продолжать говорить, не переходя на короткие фразы.

    Индивидуальные ориентиры по пульсу

    Определить оптимальную нагрузку помогает пульс. Для умеренной активности он должен находиться в диапазоне 50–70% от максимального. Последний рассчитывается как 220 минус ваш возраст. Например, для 40-летнего человека комфортная зона – 90–125 ударов в минуту.

    Гибкий подход

    Даже если нет возможности проходить свою норму ежедневно, активность можно накапливать постепенно: прогулки по 10–15 минут несколько раз в день, использование лестниц вместо лифта, утренние разминки.

    Главное – не количество ради количества, а регулярность и комфортная интенсивность, которая укрепляет здоровье, а не создает стресс для организма.

    Сколько шагов нужно ходить новичкам

    Для тех, кто раньше вел малоподвижный образ жизни, оптимально начать с 5000–6000 шагов в день. Постепенно нагрузку можно увеличивать, добавляя по 500 шагов каждые одну–две недели. Такой подход помогает избежать перегрузки суставов и сохраняет мотивацию.

    Сколько шагов нужно ходить пожилым

    Людям старше 60–65 лет достаточно 5000–7000 шагов в день в умеренном темпе. Главное условие – безопасность. Лучше выбирать ровные маршруты и комфортную интенсивность.

    Сколько шагов нужно ходить детям

    Детям и подросткам для нормального роста и развития требуется больше движения.

    Для малышей 3–5 лет – от 10 000 до 14 000 шагов в день в форме игр и активных прогулок.

    Для школьников и подростков – 12 000–15 000 шагов, включая занятия спортом или активные игры на свежем воздухе.
    Важно помнить, что в детском возрасте приоритет – разнообразие активности, а не строгий подсчет шагов.

    Сколько шагов нужно ходить мужчинам

    Мужчины, особенно с нормальной массой тела и без хронических заболеваний, могут ориентироваться на 7000–10 000 шагов в день. При активном образе жизни или занятиях спортом шаговая нагрузка может быть и выше – главное, чтобы она соответствовала уровню выносливости и не приводила к перенапряжению.

    Сколько шагов нужно ходить женщинам

    Для женщин комфортный диапазон – 6000–8000 шагов в день при умеренной нагрузке. Во время беременности или восстановления после родов норму корректируют, снижая интенсивность, но сохраняя регулярность движения для улучшения общего тонуса и настроения.

    Главное правило – ориентироваться на самочувствие

    При появлении усталости, боли в суставах или резкой одышки нагрузку нужно снижать. Всемирная организация здравоохранения напоминает: минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю эквивалентны примерно 7000–8000 шагам в день, но реальная норма всегда индивидуальна.

    Таким образом, магическое число «10 000» окончательно лишилось своего научного ореола. Движение – это жизнь, и начинать свой путь к здоровью можно с куда более реалистичной и не менее эффективной отметки.

    Главное
    Захарова процитировала Высоцкого, ответив на угрозу Евросоюза
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    Кравцов сообщил о введении норматива на домашние задания в школах
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»
    Мошенники стали обманывать россиян под видом проверки платежного терминала
    Минпросвещения определило три модели оценки поведения в школах
    Член ОП: Введение выходного для родителей 1 сентября потребует переходного периода

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации