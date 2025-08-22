  • Новость часаЛавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 15:49 • Справки

    Мужское здоровье после 40 лет: питание, профилактика и план обследований

    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    С наступлением 40-летнего рубежа в мужском организме происходят заметные изменения: замедляется обмен веществ, падает уровень тестостерона, возрастает вероятность заболеваний сердца и сосудов. Но при грамотном питании, регулярных медосмотрах и корректировке образа жизни можно сохранить активность, силу и хорошее самочувствие на долгие годы.

    Что меняется в организме мужчины после 40 лет

    Процессы старения и накопленные годами привычки постепенно отражаются на состоянии здоровья. Изменения касаются гормональной системы, метаболизма, работы сердца и сосудов, репродуктивной функции.

    Снижение уровня тестостерона

    Начиная с 35–40 лет, у большинства мужчин уровень тестостерона уменьшается примерно на 1% ежегодно. Этот гормон отвечает за мышечный тонус, плотность костей, сексуальное влечение и общий уровень энергии. Его дефицит может проявляться в виде раздражительности, снижения выносливости, накопления лишнего жира и уменьшения силы.

    Медленный метаболизм и набор лишнего веса

    С годами обмен веществ замедляется, и даже привычное меню может привести к увеличению массы тела, особенно в области живота. Опасность так называемого висцерального жира в том, что он повышает вероятность развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических воспалительных процессов.

    Рост риска гипертонии, диабета и атеросклероза

    Сосудистые стенки становятся менее эластичными, что может вызывать повышение давления, образование атеросклеротических бляшек и нарушение работы сердца. Уменьшается чувствительность тканей к инсулину, что увеличивает шансы столкнуться с диабетом.

    Кардиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина отмечает: «После 40 мужчинам важно следить за артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина. Многие заболевания протекают незаметно, но ранняя диагностика позволяет эффективно их контролировать».

    Здоровье простаты

    После 40 лет возрастает вероятность проблем с предстательной железой, включая аденому и онкологические заболевания. Урологи рекомендуют проходить ежегодное обследование, особенно при жалобах на частое мочеиспускание, дискомфорт или боли внизу живота.

    Питание для мужчин 40+: что должно быть в рационе

    Сбалансированный рацион помогает поддерживать энергичность, контролировать вес и снижать риск хронических болезней. Изменения гормонального фона и обмена веществ требуют пересмотра привычек в питании.

    Комментарий диетолога Марии Кардаковой: «Мужчины часто недооценивают роль овощей в рационе, хотя именно они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогают поддерживать нормальный вес».

    Пять принципов здорового питания после 40 лет

    Клетчатка каждый день

    • Овощи: брокколи, морковь, шпинат – минимум 5 порций в сутки.

    • Фрукты и ягоды: яблоки, гранат, черника – источник антиоксидантов.

    • Цельнозерновые продукты: гречка, овсянка, киноа – стабилизируют уровень сахара и дают энергию.

    Достаточно белка для мышц

    • Нежирное мясо: индейка, курица, кролик.

    • Рыба: скумбрия, лосось, сельдь – омега-3 для сосудов.

    • Растительные источники: фасоль, чечевица, нут – дополнение к животным белкам.

    Полезные жиры

    • Орехи: миндаль, грецкий орех – снижают воспаления.

    • Авокадо и оливковое масло – поддерживают эластичность сосудов.

    Минимум сахара и быстрых углеводов.

    Исключить сладкие газировки, белый хлеб, выпечку с трансжирами.

    Выбирать сложные углеводы из овощей, фруктов и цельнозерновых.

    Достаточное потребление воды

    • 1,5–2 литра в день, включая травяные чаи без сахара.

    • В жару и при физических нагрузках – больше.

    Какие обследования нужны мужчинам после 40 лет

    После 40 лет мужской организм начинает претерпевать возрастные изменения, многие из которых на ранних стадиях никак себя не проявляют. Регулярная профилактическая диагностика помогает выявить скрытые проблемы и вовремя принять меры. Ниже приведен список ключевых обследований, которые специалисты рекомендуют проходить мужчинам в этом возрасте.

    Кардиология – забота о сердце и сосудах

    Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из первых мест среди причин смертности мужчин старше 40 лет. Поэтому контроль за работой сердца и состоянием сосудов становится особенно важным.

    Измерение артериального давления – проверка каждые 3-6 месяцев. Даже если самочувствие в норме, скрытая гипертония может уже развиваться.

    Липидограмма – анализ крови, который определяет уровень общего холестерина, липопротеинов разной плотности и триглицеридов. Проводится минимум 1 раз в год, а при отклонениях – чаще.

    ЭКГ и УЗИ сердца – назначаются при наличии факторов риска: лишний вес, одышка, повышенное давление, наследственная предрасположенность к инфарктам и инсультам.

    Урология и андрология – контроль простаты и мужских гормонов

    После 40 лет повышается вероятность развития заболеваний предстательной железы и гормональных нарушений. В этом возрасте профилактика – ключ к долгому сохранению репродуктивного здоровья.

    Анализ на ПСА (простатспецифический антиген) – ежегодно. Позволяет выявить воспалительные процессы и онкологию на ранней стадии, еще до появления симптомов.

    УЗИ простаты и мочевого пузыря – показано при частых или затрудненных мочеиспусканиях, болях внизу живота или подозрении на застойные процессы.

    Измерение уровня тестостерона – проводится при снижении жизненного тонуса, хронической усталости, ослаблении либидо и уменьшении мышечной массы.

    Эндокринология – обмен веществ и гормональный баланс

    Возрастные изменения эндокринной системы могут приводить к диабету 2-го типа, ожирению и хронической усталости.

    Анализ на глюкозу и гликированный гемоглобин – помогает выявить нарушения углеводного обмена даже при нормальном сахаре в момент измерения.

    Гормональный профиль (тестостерон, ЛГ – лютеинизирующий гормон, ФСГ – фолликулостимулирующий гормон) – дает полную картину работы половых желез и гипофиза, позволяет вовремя скорректировать гормональные нарушения.

    Образ жизни: что помогает сохранить здоровье после 40

    Помимо медицинских обследований, огромное значение имеет образ жизни. Даже минимальные положительные изменения в ежедневных привычках способны продлить активное долголетие.

    Регулярная физическая активность – не менее 30 минут энергичной ходьбы ежедневно. Дополнительно 2-3 раза в неделю стоит выполнять силовые упражнения, чтобы поддерживать мышечную массу и ускорять метаболизм.

    Управление стрессом – хроническое напряжение повышает уровень кортизола, что негативно влияет на сердце, иммунитет и гормональный фон. Медитация, дыхательные практики, йога или любимое хобби помогают сохранять эмоциональное равновесие.

    Качественный сон – 7–8 часов в полной темноте и тишине. Это время, когда организм восстанавливается, укрепляется нервная система и нормализуется гормональная регуляция.

    Отказ от вредных привычек – курение и злоупотребление алкоголем ускоряют износ сосудов, повышают риск рака и нарушают работу внутренних органов.

    Итоговые рекомендации для мужчин после 40 лет

    Подводя итог, можно выделить несколько основных правил, которые помогут сохранить здоровье, энергию и работоспособность после сорока:

    • Проходите регулярные медицинские обследования – контроль сердца, сосудов, простаты и гормонального фона позволяет вовремя выявить заболевания и предотвратить их развитие.

    • Следите за питанием – рацион мужчин после 40 должен быть богат овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, источниками белка и полезных жиров.

    • Будьте физически активны – сочетайте аэробные нагрузки (ходьба, плавание, велосипед) с силовыми тренировками для поддержания мышечной массы и ускорения обмена веществ.

    • Контролируйте уровень стресса – психоэмоциональное здоровье напрямую связано с состоянием сердца, иммунитета и гормонов.

    • Откажитесь от вредных привычек – исключение курения и ограничение алкоголя заметно снижают риск хронических заболеваний.

    Соблюдение этих простых, но эффективных правил помогает мужчинам после 40 лет дольше сохранять молодость, предотвращать развитие опасных болезней и вести активный, полноценный образ жизни.

