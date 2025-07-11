9К114 «Штурм» – советский противотанковый ракетный комплекс с проводным управлением

История создания ПТРК

Разработка ПТРК «Штурм» началась в 1967 году в Коломенском конструкторском бюро машиностроения под руководством Сергея Павловича Непобедимого. Целью проекта было создание высокоскоростного противотанкового комплекса для вооружения боевых вертолётов, таких как Ми-24. К тому времени существовавшие комплексы, такие как «Фаланга», уже не удовлетворяли требованиям по дальности и точности стрельбы. Испытания «Штурма» завершились в 1974 году, и в 1976 году комплекс был принят на вооружение.

Необходимость разработки нового ПТРК была обусловлена развитием западных танков с усиленной бронезащитой. К началу 1970-х годов в странах НАТО активно внедрялись боевые машины с композитной бронёй, значительно снижающей эффективность старых советских противотанковых средств. В этих условиях возникла потребность в создании более скоростной и точной ракеты, способной пробивать современные броневые преграды и поражать цели на больших дистанциях. Основное внимание уделялось увеличению дальности стрельбы, надёжности управления и удобству эксплуатации в боевых условиях.

При проектировании комплекса важным требованием была возможность его применения не только с воздушных платформ, но и с наземных носителей. В результате конструкция «Штурма» позволяла его интеграцию как в вертолётные подвесные установки, так и в самоходные боевые машины. Это значительно расширило тактические возможности его использования, сделав комплекс универсальным средством борьбы с бронетехникой противника. Кроме того, разработчики стремились к созданию надёжной системы наведения, не требующей сложных действий оператора в процессе управления ракетой.

Важным новшеством комплекса стала высокая скорость полёта ракеты, что позволяло значительно сократить время поражения цели. В отличие от предыдущих моделей, «Штурм» использовал радиокомандное наведение, обеспечивавшее высокую точность даже при ведении огня в сложных погодных условиях. Эти преимущества сделали комплекс одним из самых передовых противотанковых средств своего времени. Вскоре после принятия на вооружение «Штурм» начал активно внедряться в войска, став основным ПТРК для боевых вертолётов и самоходных платформ.

Конструкция и характеристики 9К114 «Штурм»

ПТРК «Штурм» включает в себя пусковую установку и управляемую ракету 9 М114 «Кокон». Ракета имеет длину 1,625 м и диаметр корпуса 130 мм. Масса ракеты составляет 31,4 кг. Она оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, способной пробивать до 560 мм брони. Дальность стрельбы комплекса варьируется от 400 м до 5 км, а скорость полёта ракеты достигает 345 м/с. Система управления использует метод радиокомандного наведения по линии визирования (SACLOS), что обеспечивает высокую точность попадания.

Ракета 9 М114 «Кокон» имеет цилиндрический корпус с аэродинамическими рулями и стабилизаторами, обеспечивающими устойчивость в полёте. Боеголовка снабжена зарядом направленного действия, что позволяет пробивать динамическую защиту танков. Запуск ракеты осуществляется из транспортно-пускового контейнера, что облегчает хранение и транспортировку. Управление полётом обеспечивается с помощью команд, передаваемых по радиоканалу от пульта оператора, что снижает вероятность срыва наведения при помехах.

Одним из преимуществ «Штурма» является его модульность. Пусковая установка может быть размещена не только на боевых вертолётах, но и на гусеничных и колёсных платформах.

Такой подход позволил использовать комплекс не только для поддержки авиации, но и в составе сухопутных подразделений. Дополнительно комплекс оснащается прицельными системами с оптическими и тепловизионными каналами, позволяющими вести огонь в условиях ограниченной видимости, например, ночью или в густом тумане.

Комплекс отличается высокой скоростью реакции – от момента захвата цели до пуска ракеты проходит минимальное время. Благодаря использованию SACLOS оператору не требуется вручную корректировать полёт ракеты, он лишь удерживает прицел на цели, а система управления автоматически корректирует траекторию. Это позволяет повышать точность попадания, снижая нагрузку на оператора. В сочетании с высокой бронепробиваемостью и большой дальностью стрельбы такие характеристики делают «Штурм» эффективным оружием против современной бронетехники.

Модификации и развитие вооружения

На базе «Штурма» были разработаны различные модификации и усовершенствования, призванные повысить эффективность комплекса. Одной из первых модернизированных версий стала 9М114М, появившаяся в 1980-х годах. В этой версии была усилена боевая часть, благодаря чему бронепробиваемость возросла до 650 мм. Кроме того, инженеры улучшили систему управления ракетой, повысив её устойчивость к помехам. Это позволило увеличить точность попадания при ведении огня по движущимся целям, особенно при сложных погодных условиях.

Позднее была разработана ракета 9М114М1, оснащённая усовершенствованной электроникой. В этой версии не только повысили точность наведения, но и увеличили дальность стрельбы до 6 км. Это позволило вертолётам-носителям атаковать цели с большего расстояния, снижая риск ответного огня. Кроме того, новая ракета получила модернизированную систему управления, обеспечивающую большую стабильность полёта. Доработки сделали комплекс ещё более универсальным, позволяя использовать его как против бронетехники, так и против низколетящих воздушных целей.

В 1990-х годах, учитывая появление новых типов бронированных машин с усовершенствованной динамической защитой, был разработан более мощный комплекс 9К120 Атака. В нём использовались ракеты 9М120 с увеличенной дальностью до 6 км и усовершенствованной кумулятивной боевой частью. В отличие от предшественника, Атака могла применяться не только с наземных установок и вертолётов, но и с морских платформ. Эта модернизация позволила повысить гибкость применения комплекса и расширить круг поражаемых целей.

Несмотря на появление более современных систем, модернизация комплекса «Штурм» продолжилась и в XXI веке. В ряде стран провели работы по оснащению его новыми оптическими и электронными прицельными системами, что повысило точность стрельбы. Кроме того, улучшены алгоритмы управления ракетой, сделавшие систему более устойчивой к радиоэлектронным помехам. Такие усовершенствования позволили продлить срок службы комплекса, сохранив его актуальность в современных вооружённых конфликтах.

Распространение в мире, экспорт, применение в военных действиях 9К114 «Штурм»

«Штурм» активно использовался в различных военных конфликтах. Впервые комплекс был применён в боевых условиях во время советско-афганской войны, где доказал свою эффективность против бронетехники моджахедов. Вертолёты Ми-24, вооружённые ракетами 9М114, успешно уничтожали укреплённые позиции и транспортные колонны противника. Высокая скорость ракеты и радиокомандное управление позволяли эффективно поражать цели даже в условиях сложного рельефа. Комплекс зарекомендовал себя как надёжное средство борьбы с легкобронированной техникой и живой силой противника.

После Афганистана «Штурм» применялся в ряде региональных конфликтов. В 1990-х годах он использовался в войнах на Балканах, где поступил на вооружение сербских и хорватских войск. Комплекс показал свою эффективность против танков, бронетранспортёров и огневых точек противника. В Чеченской войне российские войска активно использовали его для поражения укреплённых позиций боевиков, а также в уличных боях, где ракеты позволяли наносить удары по засевшим в зданиях противникам. Благодаря высокой точности «Штурм» применялся в условиях плотной городской застройки.

Экспортные поставки «Штурма» начались ещё в советские годы. Комплекс был передан на вооружение стран Варшавского договора, а также ряда государств Ближнего Востока, Африки и Азии. Вертолёты Ми-24, оснащённые этим ПТРК, состояли на вооружении Ирака, Сирии, Индии и Ливии. В ходе ирано-иракской войны «Штурм» применялся иракскими войсками против иранских танков. В дальнейшем комплекс использовался в гражданской войне в Сирии, где правительственные силы наносили удары по бронетехнике и позициям повстанцев.

На востоке Украины «Штурм» применялся в ходе боевых действий, начиная с 2014 года. С его помощью поражались не только танки и боевые машины пехоты, но и фортификационные сооружения. Вертолётные и наземные модификации комплекса активно использовались обеими сторонами конфликта. В современных условиях «Штурм» по-прежнему остаётся эффективным средством борьбы с бронетехникой, хотя в ряде случаев его возможности ограничены из-за появления новых средств защиты, таких как активные комплексы противоракетной обороны.

Современное использование ПТРК

Несмотря на возраст, «Штурм» продолжает оставаться на вооружении ряда стран, включая Россию, Украину, Сирию, Индию и другие государства. Его высокая надёжность, простота в эксплуатации и возможность модернизации позволили продлить срок службы комплекса. В армии России «Штурм» по-прежнему используется на боевых вертолётах Ми-24 и Ми-28, а также на самоходных противотанковых установках 9П149. В условиях современных конфликтов, где противник оснащён динамической и активной защитой, комплекс дополняют более современными средствами поражения, но он остаётся востребованным благодаря своей эффективности против бронетехники.

В ряде стран проводятся работы по адаптации «Штурма» для использования с новыми платформами. Например, ведутся исследования по его интеграции с беспилотными летательными аппаратами. Также разрабатываются новые модификации ракеты 9М114 с увеличенной дальностью стрельбы и улучшенной системой наведения. Одним из направлений модернизации является оснащение комплекса тепловизионными камерами, что позволит эффективно использовать его в ночных условиях и при плохой погоде.

Несмотря на появление более современных противотанковых систем, таких как «Атака» и «Вихрь», «Штурм» продолжает использоваться в различных вооружённых силах. Его модернизация позволяет поддерживать комплекс на актуальном уровне, а доступность и проверенная временем надёжность делают его востребованным оружием. В ближайшие годы ожидается постепенная замена «Штурма» на более современные комплексы, но его усовершенствованные версии, вероятно, останутся на вооружении ещё долгое время.

Интересные факты: одним из самых необычных эпизодов применения 9К114 «Штурм» стало его использование в ходе Афганской войны, когда советские вертолёты Ми-24 с этим комплексом выполняли операции в сложных горных условиях. В одном из боевых вылетов экипажу удалось поразить замаскированный в скалах укреплённый бункер моджахедов, который считался практически неприступным. Ракета 9М114 пробила массивную стену укрытия и взорвалась внутри, уничтожив командный пункт противника. Этот случай продемонстрировал не только высокую точность комплекса, но и его способность поражать защищённые цели.

Заключение

9К114 «Штурм» зарекомендовал себя как надёжный и эффективный противотанковый комплекс, способный поражать широкий спектр целей, включая бронетехнику, укреплённые позиции и даже низколетящие воздушные объекты. Его высокая скорость, точность и радиокомандная система управления обеспечили комплексу долгий срок службы и востребованность в армиях разных стран. Несмотря на появление более современных систем, «Штурм» остаётся важным элементом вооружённых сил, особенно после проведённых модернизаций. Благодаря адаптации к новым условиям боя, улучшенной оптике и усовершенствованным боеприпасам, он сохраняет свою актуальность и продолжает использоваться в современных конфликтах.