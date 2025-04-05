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    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

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    5 апреля 2025, 17:55 • Справки

    РГН – советская осколочная граната

    РГН – советская осколочная граната
    @ mil.ru

    Ручная граната наступательная (РГН) – советская осколочная граната ударно-дистанционного действия, разработанная в конце 1970-х годов и принятая на вооружение в 1981 году. Она предназначена для поражения живой силы противника осколками в наступательных операциях, обеспечивая безопасность для атакующих подразделений, благодаря ограниченному радиусу разлёта осколков. В отличие от оборонительных гранат, таких как Ф-1, РГН имеет меньшую массу и ослабленный корпус, что снижает риск поражения собственных бойцов при использовании в ближнем бою или динамичных сражениях.

    Исторические предпосылки создания РГН

    Разработка РГН велась с учётом боевого опыта, полученного в локальных конфликтах середины XX века, где активно использовались гранаты предыдущего поколения. Анализ применения РГД-5 показал, что её поражающая способность не всегда была достаточной, особенно в условиях плотной застройки и пересечённой местности. В то же время, оборонительная граната Ф-1 имела слишком большой радиус разлёта осколков, создавая угрозу для своих же подразделений. Эти факторы подтолкнули советских конструкторов к созданию более эффективной и безопасной наступательной гранаты.

    Разработчики стремились создать гранату, которая сочетала бы в себе оптимальную убойную силу с минимальным риском для атакующих бойцов. Важной задачей стало создание корпуса, способного формировать предсказуемое поле разлёта осколков, а также внедрение более надёжного взрывателя. В результате РГН получила алюминиевый корпус с внутренними насечками, что обеспечивало равномерное дробление при взрыве. Дополнительно была разработана новая система запала ударно-дистанционного действия, которая позволяла гранате взрываться как при ударе о поверхность, так и с небольшой задержкой после броска.

    К 1981 году испытания РГН были завершены и граната была официально принята на вооружение Советской армии. Новая граната быстро зарекомендовала себя как надёжное средство ближнего боя, способное эффективно поражать противника, не создавая чрезмерной угрозы для атакующих. Но её сложная конструкция и высокая стоимость производства ограничили массовое внедрение, и она так и не смогла полностью заменить устаревшие модели. Тем не менее РГН заняла свою нишу и стала важным элементом вооружения специальных подразделений, использующих её в боевых операциях.

    Конструкция и технические характеристики РГН

    Главной особенностью конструкции РГН является её способность поражать противника предсказуемым и равномерным осколочным полем. Масса составляет 300 г. Внутренние насечки на корпусе создают осколки приблизительно одинакового размера, что увеличивает эффективность поражения на расстоянии до 15 м. При этом сама граната относится к классу наступательных, а значит, её осколки разлетаются на меньшую дальность, по сравнению с оборонительными моделями, что снижает риск поражения бойцов, находящихся в атаке. Это делает её удобной для применения в динамичных боевых условиях, таких как штурм укреплений или бои в городской застройке.

    Дополнительно, РГН оснащена современным ударно-дистанционным взрывателем, который срабатывает либо при контакте с твёрдой поверхностью, либо через 3,2-4,2 секунды после броска. Это делает её более универсальной, в сравнении с традиционными гранатами, взрывающимися исключительно по истечении фиксированного времени. Такая особенность позволяет использовать РГН не только в открытых пространствах, но и в замкнутых помещениях, где мгновенный подрыв при ударе об стену или пол может оказаться критически важным. Благодаря этим характеристикам граната приобрела репутацию надёжного средства поражения в ближнем бою.

    История последующего развития гранаты

    После принятия на вооружение в 1981 году РГН использовалась в армии Советского Союза, а затем и в вооружённых силах России и других постсоветских государств. Но несмотря на прогрессивные технические решения, массовое производство гранаты оставалось ограниченным. Одной из причин этого стала сложность изготовления запала ударно-дистанционного действия, который был дороже и требовал более точного производства, по сравнению с традиционными запалами.

    В 1990-е и 2000-е годы интерес к модернизации РГН снизился из-за большого количества накопленных на складах старых гранат РГД-5 и Ф-1, которые оставались основными в армейском арсенале. Тем не менее исследования в области повышения эффективности ручных гранат продолжились. Были предложены проекты по улучшению взрывателя и изменению формы корпуса для более точного контроля разлёта осколков. Но в конечном итоге эти идеи не получили широкого распространения и принципиально новых версий РГН не появилось.

    Боевое применение и распространение РГН

    В Афганистане РГН быстро зарекомендовала себя, как эффективное средство поражения противника в сложных боевых условиях. Её способность срабатывать при ударе о твёрдую поверхность делала гранату особенно полезной в горной местности, где стандартные гранаты со временем замедления могли отскакивать и терять эффективность. Советские военнослужащие отмечали, что РГН позволяла наносить точечные удары по укреплённым позициям моджахедов, не подвергая опасности своих бойцов, что было критически важно в условиях ближнего боя и засад.

    Позже, в ходе первой и второй чеченских войн, РГН активно использовалась российскими подразделениями, особенно во время штурмовых операций в городской среде. В таких условиях ударный взрыватель обеспечивал мгновенное срабатывание при попадании в помещения, что исключало возможность противнику отбросить гранату обратно. В этих конфликтах РГН также применялась в сочетании с оборонительными гранатами для расчистки зданий и подавления огневых точек противника. Но из-за сравнительно высокой стоимости и ограниченного производства она встречалась реже, чем более доступные РГД-5 и Ф-1.

    Кроме вооружённых сил России, РГН также использовалась в армии Украины, Белоруссии и других постсоветских стран, где оставалась на вооружении с советских времён. В 2008 году во время российско-грузинского конфликта гранаты РГН применялись обеими сторонами. Также имеются сведения об использовании РГН в вооружённых конфликтах на Ближнем Востоке, куда они могли попасть либо через официальные поставки, либо через чёрный рынок вооружений. Несмотря на то, что в некоторых странах эта граната постепенно заменяется более современными моделями, она до сих пор встречается в локальных конфликтах.

    Современное использование и перспективы гранаты

    В настоящее время РГН продолжает оставаться на вооружении отдельных подразделений российской армии и силовых структур, но её распространённость существенно ниже, по сравнению с более дешёвыми и массовыми гранатами, такими как РГД-5. Основными пользователями РГН являются спецподразделения, которым важны её уникальные характеристики, включая мгновенное срабатывание при ударе и контролируемый радиус поражения. В ходе недавних локальных конфликтов граната применялась бойцами спецназа для зачистки зданий и подавления укрывшихся групп противника.

    Кроме России, РГН продолжает использоваться в армиях ряда постсоветских государств, где она досталась в наследство после распада СССР. В украинском конфликте 2014 года и последующих боевых действиях фиксировалось её использование обеими сторонами. Гранаты могли поступать не только из старых армейских запасов, но и с чёрного рынка, что говорит о её востребованности среди различных вооружённых формирований. Несмотря на наличие более современных моделей, РГН остаётся актуальной, благодаря своей надёжности и продуманной конструкции, которая не теряет эффективности даже спустя десятилетия после производства.

    В перспективе массовое использование РГН может снижаться из-за развития новых типов боеприпасов с улучшенной управляемостью и меньшей опасностью для атакующих войск. Современные тенденции в разработке ручных гранат направлены на создание многофункциональных образцов с возможностью изменения режима подрыва. Тем не менее РГН по-прежнему остаётся востребованной среди спецподразделений, особенно в условиях ограниченного пространства, где её мгновенное срабатывание и предсказуемая зона поражения дают тактическое преимущество.

    Интересные факты: во время боевых действий в Афганистане советские солдаты обнаружили необычное применение РГН. В условиях сложного рельефа и пещерных укрытий моджахедов бойцы использовали гранату не только для прямого поражения противника, но и как средство принуждения к выходу из засад. Благодаря ударному взрывателю гранату можно было метнуть так, чтобы она взорвалась при ударе о стену или каменистый склон, создавая мощную волну осколков и давления. Это заставляло засевших в труднодоступных местах боевиков покидать укрытия, где их уже ждали советские подразделения.

    Заключение

    РГН представляет собой значительный шаг вперёд в развитии ручных гранат, предлагая улучшенные характеристики и повышенную безопасность для атакующих подразделений. Её ударно-дистанционный взрыватель и предсказуемый радиус поражения делают гранату особенно эффективной в условиях ближнего боя и штурмовых операций. Несмотря на ограниченное распространение, она остаётся важным элементом арсенала специальных подразделений, где её возможности используются на полную мощь.

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