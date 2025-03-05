АС «Вал» – российская автоматическая винтовка со встроенным глушителем

История создания

Разработка АС (автомат специальный) «Вал» началась в 1980-х годах в рамках работ по созданию бесшумного стрелкового вооружения для специальных подразделений. Советские военные столкнулись с необходимостью повышения скрытности огневой поддержки при проведении разведывательных операций, диверсионных миссий и антитеррористических мероприятий. Использовавшиеся ранее образцы бесшумного оружия, такие как пистолет ПБ и автоматическое устройство на базе АКМС с глушителем, не удовлетворяли требованиям по точности, мощности и компактности. Требовался принципиально новый образец.

Проект был поручен Центральному научно-исследовательскому институту точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который имел значительный опыт в разработке спецоружия. Работой руководил ведущий инженер-конструктор Петр Сердюков, который вместе с группой специалистов разработал комплекс вооружения, включающий автомат АС «Вал» и снайперскую винтовку ВСС «Винторез». Главной задачей было создание системы, эффективно работающей с новыми бесшумными патронами 9х39 мм СП-5 и СП-6, которые обладали высокой поражающей способностью и пробивали бронежилеты.

В ходе проектирования было проведено множество испытаний, направленных на оптимизацию глушителя и механизма работы автоматики. Инженеры уделили особое внимание баллистике новых боеприпасов и конструкции оружия, позволяющей использовать их максимально эффективно. В результате была создана уникальная система, в которой глушитель не только снижал звук выстрела, но и улучшал характеристики стрельбы за счет компенсации отдачи и изменения баллистики пороховых газов. В 1987 году он был принят на вооружение спецподразделений СССР.

Конструкция и характеристики

АС «Вал» построен по схеме автоматики с газоотводным механизмом и поворотным затвором, что обеспечивает надежность работы оружия даже в сложных боевых условиях. Оружие использует специально разработанные боеприпасы калибра 9х39 мм, обеспечивающие высокую пробивную способность и малый уровень шума. Эти патроны были разработаны с учетом применения в специальных операциях, требующих скрытого ведения огня с высокой эффективностью поражения.

Одной из ключевых особенностей АС «Вал» является его встроенный глушитель, который интегрирован непосредственно в конструкцию ствола. Это позволяет значительно снижать звук выстрела и устранять вспышку пороховых газов, что делает оружие практически незаметным при использовании в темное время суток. Глушитель представляет собой сложную систему камер и перегородок, эффективно рассеивающих энергию пороховых газов, снижая их скорость и температуру. Конструкция не увеличивает длину оружия, обеспечивая его компактность и удобство использования.

Автомат оснащен складным металлическим прикладом, который позволяет уменьшить габариты оружия, делая его удобным для скрытого ношения и транспортировки. В боевых условиях это особенно важно для разведывательных групп и подразделений спецопераций, которые часто работают в ограниченном пространстве. Приклад фиксируется в двух положениях и обеспечивает устойчивость при ведении огня. Его конструкция выполнена из прочных металлических сплавов, что делает его надежным и долговечным.

Полная длина оружия составляет 875 мм, а в сложенном состоянии – 615 мм. Это делает его компактным даже в сравнении с другими видами автоматического стрелкового оружия. Масса АС «Вал» без магазина составляет 2,5 кг, что позволяет бойцу легко маневрировать, не испытывая чрезмерной нагрузки. Магазин рассчитан на 20 или 30 патронов, он обеспечивает достаточную огневую мощь при ведении боя. Несмотря на небольшие габариты, автомат обладает высокой кучностью стрельбы и точностью поражения целей.

Огневая мощь и точность

АС «Вал» отличается высокой эффективностью стрельбы на дистанциях до 400 м. Скорострельность составляет 900 выстрелов в минуту и делает его подходящим как для одиночных выстрелов, так и для ведения автоматического огня. Магазины вмещают 20 или 30 патронов, что позволяет бойцу сохранять боеспособность в затяжном бою. Благодаря высокой кучности стрельбы и специальным боеприпасам, АС «Вал» способен поражать цели, защищенные бронежилетами.

Эффективность огня обусловлена не только мощными боеприпасами, но и конструкцией оружия. Встроенный глушитель снижает не только уровень шума, но и отдачу, что положительно сказывается на точности при стрельбе длинными очередями. Газоотводная автоматика обеспечивает стабильность работы даже при интенсивном использовании, а утяжеленный затвор способствует плавному циклу перезарядки. Это позволяет вести огонь с высокой плотностью, минимизируя разброс пуль.

Особенностью АС «Вал» является его способность эффективно поражать цели, находящиеся за укрытиями. Благодаря высокоэнергетическим патронам калибра 9х39 мм оружие может пробивать бронеплиты и препятствия, оно мало заменимое в городских условиях. В сочетании с бесшумностью это дает бойцу значительное тактическое преимущество, позволяя вести скрытный, но мощный огонь.

Модификации и развитие

После принятия на вооружение в 1987 году автомат АС «Вал» прошел несколько этапов модернизации, направленных на повышение его надежности, удобства эксплуатации и боевых характеристик. Были улучшены конструкционные элементы, использованы более современные и износостойкие материалы, что увеличило срок службы оружия. В ходе доработок изменена эргономика приклада и рукоятки для удобства удержания и точности ведения огня.

На базе АС «Вал» была разработана винтовка ВСС «Винторез», адаптированная для снайперской стрельбы и оснащенная интегрированным глушителем. Ее конструкция позволила использовать специальные патроны с дозвуковой скоростью пули, обеспечивая бесшумность и скрытность при выполнении боевых задач. Винтовка активно используется спецподразделениями, благодаря сочетанию высокой точности и малошумности.

Современные версии как АС «Вал», так и ВСС «Винторез» получили возможность установки широкого спектра дополнительных прицельных устройств, включая оптические и коллиматорные прицелы, что значительно повысило их эффективность в боевых условиях. Дополнительно были улучшены крепления для навесного оборудования, расширив функциональность оружия. Эти усовершенствования обеспечили более высокую точность, удобство эксплуатации и адаптивность к различным тактическим сценариям.

Применение и распространение

Основными пользователями АС «Вал» являются спецподразделения России, включая ФСБ, ФСО, МВД и армейский спецназ. Оружие активно используется в специальных операциях, требующих скрытности и высокой огневой мощи. Оно применялось в антитеррористических миссиях, в том числе при ликвидации преступных группировок и освобождении заложников, а также во время боевых действий на Кавказе, где зарекомендовало себя как надежное средство для ведения боя в сложных условиях.

АС «Вал» особенно востребован среди бойцов, действующих в городской среде и густонаселенных районах, где критически важно снизить уровень шума при выполнении боевых задач. Благодаря своей компактности и эффективности он также широко применяется разведывательными подразделениями, проводящими скрытые операции в тылу противника. Его использование в различных родах войск показывает универсальность конструкции и ее адаптацию к современным условиям боя.

Несмотря на ограниченность экспорта, оружие встречается в арсеналах некоторых стран ближнего зарубежья. Аналитики отмечают, что интерес к АС «Вал» остается высоким, особенно среди структур, занимающихся борьбой с терроризмом и контрразведывательной деятельностью. В сочетании с ВСС «Винторез» автомат формирует эффективный комплекс для скрытных боевых операций, что делает его востребованным инструментом в арсенале спецслужб.

Современное использование

На сегодняшний день АС «Вал» остается востребованным оружием для специальных операций. Благодаря своей конструкции он позволяет эффективно действовать в условиях городской застройки, лесистой местности и даже в помещениях. Компактность, малошумность и высокая пробивная способность делают его оптимальным выбором для проведения операций, где требуется скрытность и точность поражения целей.

Современные тактические решения, включающие использование модернизированных боеприпасов, значительно расширяют область его применения. Боеприпасы СП-5 и СП-6 получили новые варианты исполнения, обеспечивающие повышенную бронебойность и стабильность баллистики. Это позволяет бойцам уверенно поражать цели, оснащенные современными средствами защиты, включая усиленные бронежилеты и элементы брони различной техники. В сочетании с интегрированным глушителем это делает АС «Вал» эффективным инструментом для боевых операций в условиях плотной застройки и ограниченного пространства.

Важной составляющей модернизации является интеграция новых оптических систем, включая коллиматорные и оптические прицелы. Это повышает точность стрельбы на дальних дистанциях и улучшает прицельные возможности бойцов. В сочетании с тактическими фонарями и лазерными целеуказателями оружие приобретает дополнительную универсальность, позволяя использовать его как в дневное, так и в ночное время суток.

АС «Вал» остается важным компонентом арсенала российских спецслужб, применяясь в антитеррористических операциях, штурмовых действиях и разведывательных миссиях. Его используют подразделения ФСБ, ФСО, спецназ ГРУ и другие элитные части, выполняющие задачи по защите национальной безопасности. Боевой опыт показывает, что оружие надежно и эффективно в самых сложных условиях, включая экстремальные температуры, высокую влажность и пыльные регионы.

Кроме того, автомат активно применяется в современных военных конфликтах, где требуются скрытные действия и высокая точность огня. В последние годы наблюдается тенденция к интеграции АС «Вал» в состав нового стрелкового комплекса, обеспечивающего бойцам возможность ведения гибридного боя с применением различных типов вооружения. Эта универсальность делает автомат актуальным и востребованным даже спустя десятилетия после его разработки.

Интересный факт: АС «Вал» активно использовался спецподразделениями в Чечне и других конфликтах, где требовалось вести скрытный бой. Его боеприпасы 9х39 мм обладают высокой бронебойностью, пробивая бронежилеты класса 2–3. Из-за сложной конструкции и встроенного глушителя его производство дорогостоящее, поэтому он не получил массового распространения, оставаясь оружием элитных подразделений спецслужб и разведки.

Вывод

Автоматическая винтовка АС «Вал» зарекомендовала себя как надежное, эффективное и бесшумное оружие, востребованное в спецоперациях. Ее конструкция и боевые характеристики позволяют бойцам действовать скрытно и результативно. Несмотря на годы эксплуатации, она продолжает оставаться актуальной, благодаря постоянным модернизациям и адаптации к современным условиям ведения боя.