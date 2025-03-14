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    14 марта 2025, 19:45 • Справки

    Когда нужно менять счетчики воды и как часто проводят поверку

    Когда нужно менять счетчики воды и как часто проводят поверку
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Счетчики воды – незаменимые помощники в каждом доме. Они позволяют контролировать расход воды и платить только за то, что действительно использовано. Но, как и любой прибор, счетчики требуют внимания: их нужно вовремя проверять и при необходимости менять. Разберемся, как часто проводится поверка, когда стоит задуматься о замене устройства и как не попасть впросак при общении с коммунальными службами.

    Почему счетчики нужно проверять и менять?

    Счетчики воды, будь то для горячей или холодной воды, работают в разных условиях. Горячая вода, например, создает дополнительную нагрузку на механизмы прибора из-за высокой температуры. Поэтому сроки поверки для счетчиков горячей и холодной воды отличаются:

    – Счетчик горячей воды проверяют раз в четыре года.

    – Счетчик холодной воды – раз в шесть лет.

    Средний срок службы водомеров составляет около 12 лет. За это время устройство должно пройти минимум две-три поверки. Если счетчик исправно работает и показывает точные данные, менять его не нужно.

    Однако важно помнить: пропускать поверку нельзя, иначе показания прибора могут быть признаны недействительными.

    Как узнать, что пора проводить поверку

    Сроки поверки указываются в техническом паспорте счетчика. Если документ потерян, можно обратиться в управляющую компанию (УК), ТСЖ или ТСН. Специалисты проверят данные и подскажут, когда нужно провести следующую поверку.

    Интересный факт: в 80% случаев счетчики успешно проходят поверку, даже если их срок эксплуатации подходит к концу.

    Тем не менее если прибор показывает значительную погрешность или имеет механические повреждения, его придется заменить.

    Когда счетчик точно нужно менять

    Есть несколько ситуаций, когда замена водомера неизбежна:

    – Большая погрешность при поверке. Если счетчик «врет», его показания нельзя считать достоверными.

    – Бракованный прибор. Иногда даже новые счетчики оказываются неисправными.

    – Неправильная эксплуатация. Например, если устройство подвергалось механическим воздействиям или использовалось в неподходящих условиях.

    – Нарушена пломба. Это может свидетельствовать о вмешательстве в работу прибора.

    – Механические повреждения. Трещины, запотевшее стекло или течь – явные признаки неисправности.

    Как понять, что счетчик работает неправильно?

    Есть несколько простых способов проверить исправность водомера:

    – Стрелка не вращается. Если при включении воды стрелка остается на месте, счетчик явно неисправен.

    – Показания не меняются. Вы активно используете воду, но цифры на табло остаются прежними.

    – Неравномерное вращение. Стрелка движется рывками или «застревает».

    Если вы заметили что-то подобное, лучше не откладывать вызов специалиста.

    Как проходит поверка счетчика?

    Когда подходит срок поверки, действуйте по следующему алгоритму:

    – Обратитесь в УК, ТСЖ или ТСН. Объясните ситуацию, и вам назначат специалиста.

    – Дождитесь мастера. Он проведет контрольные замеры с помощью переносного оборудования.

    – Получите документы. Если счетчик исправен, вам выдадут свидетельство о поверке.

    Сколько стоит поверка счетчика

    Стоимость услуги варьируется в зависимости от региона. В среднем в 2025 году ценник составит от 500 рублей за каждый счетчик.

    Сколько стоит замена счетчика

    Если прибор не прошел поверку, его придется заменить. В таком случае мастер демонтирует старый счетчик, а вам нужно будет купить новый и установить его. Услуга под ключ обойдется в среднем в 3 тыс. рублей.

    Кто имеет право проводить поверку?

    С осени 2022 года поверку счетчиков могут проводить только аккредитованные организации. Проверить, есть ли компания в реестре, можно на сайте Росаккредитации.

    Как избежать лишних расходов?

    – Фотографируйте счетчики перед визитом мастера. Это поможет избежать ложных обвинений в повреждении прибора.

    – Не соглашайтесь на ненужные услуги. Например, установка антимагнитных пломб не обязательна и должна оплачиваться управляющей компанией.

    – Не спешите с заменой, доплачивать за срочность нет никакой необходимости. Если мастер настаивает на срочной замене, помните: у вас есть 30 дней на выбор нового прибора.

    Как выбрать хороший счетчик для воды в квартиру

    Хороший счетчик для воды поможет контролировать расход ресурсов и сэкономить на коммунальных платежах. Перед покупкой прибора учета важно разобраться в их видах, характеристиках и особенностях.

    Какие бывают счетчики на воду

    Счетчики воды делятся на несколько типов в зависимости от принципа работы и назначения.

    Тахометрические (крыльчатые)

    Это самые распространенные счетчики, которые устанавливают в квартирах. Их работа основана на вращении крыльчатки, которая приводится в движение потоком воды. Такие приборы отличаются простотой, доступной ценой и высокой точностью. Однако они чувствительны к качеству воды: примеси и солевые отложения могут сократить срок их службы.

    Вихревые

    Эти счетчики измеряют частоту вихрей, которые образуются при прохождении воды через препятствие. Они точны, но требуют электропитания, что делает их менее популярными для бытового использования.

    Электромагнитные

    Принцип работы основан на измерении скорости потока воды с помощью электромагнитного поля. Такие счетчики также зависят от электричества и чаще используются в промышленности, чем в жилых домах.

    Ультразвуковые

    Эти приборы измеряют время прохождения ультразвукового сигнала через поток воды. Они отличаются высокой точностью и долговечностью, но их стоимость значительно выше, чем у механических аналогов.

    Классификация счетчиков по назначению:

    – Для горячей воды (обозначаются красной маркировкой).

    – Для холодной воды (обозначаются синей маркировкой).

    – Универсальные (подходят для обоих типов водоснабжения).

    Какие классы точности есть у счетчиков на воду

    КлассA» – наименее точные, устанавливаются только вертикально.

    Класс B – наиболее распространенные, подходят для горизонтальной и вертикальной установки.

    Классы C и D – высокоточные, но дорогие.

    Для квартир обычно выбирают счетчики классов A или B.

    Основные характеристики счетчиков

    1. Монтажная длина

    Стандартная длина для квартирных счетчиков – 110-130 мм. Если пространство ограничено, можно выбрать модель длиной 80 мм.

    2. Диаметр условного прохода

    Для квартир подходят счетчики с диаметром 15-20 мм.

    3. Температурный диапазон

    – Для горячей воды: от 5 до 130 °C.

    – Для холодной воды: от 5 до 40 °C.

    4. Материал корпуса

    – Силумин – недорогой, но подвержен коррозии.

    – Латунь и бронза – прочные и долговечные.

    – Нержавеющая сталь – самый надежный, но дорогой вариант.

    5. Расход воды

    Минимальный расход (Qmin) – объем воды, при котором счетчик начинает работать.

    Номинальный расход (Qn) – оптимальный объем для постоянной эксплуатации.

    Максимальный расход (Qmax) – предельный объем, который счетчик может измерить.

    На что обратить внимание при выборе счетчика

    1. Проверьте сертификаты. Убедитесь, что счетчик внесен в Государственный реестр средств измерений.

    2. Обратите внимание на срок службы. Качественные счетчики служат 10-12 лет.

    3. Учитывайте условия установки. Если место ограничено, выбирайте компактные модели.

    4. Изучите отзывы. Опыт других пользователей поможет избежать ошибок.

    5. Не экономьте на качестве. Дешевые счетчики могут выйти из строя до первой поверки.

    Выбор счетчика воды для квартиры – задача, которая требует внимания к деталям. Учитывайте тип прибора, его характеристики и условия эксплуатации. Правильно подобранный счетчик не только прослужит долго, но и поможет сэкономить на коммунальных платежах. Не забывайте, что установку и опломбировку прибора должны проводить аккредитованные специалисты.

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