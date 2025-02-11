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    11 февраля 2025, 19:02 • Справки

    СКС – советский полуавтоматический карабин

    СКС – советский полуавтоматический карабин
    @ digitaltmuseum.se

    Отечественный самозарядный полуавтоматический карабин. Является как боевым, так и охотничьим оружием. Один из самых массовых и основных видов стрелкового вооружения советской армии на протяжении десятилетий. Использовался армиями 44 стран. Применялся в рамках четырёх крупных и множества локальных вооружённых конфликтов. Широко представлен в произведениях массовой культуры. Производился до 1950-х годов, модифицируется и экспортируется до сих пор.

    История создания СКС

    Разработка оружия, адаптированного к использованию промежуточного патрона Николая Елизарова (7,62х39 мм) началась в 1943 году. За основу была взята конструкция Сергея Симонова трёхлетней давности, которая не была запущена в производство из-за начала Великой Отечественной войны и эвакуации оружейных предприятий. Испытания опытных образцов нового карабина начались в 1945 году курсантами офицерского военно-учебного заведения «Выстрел».

    Интересные факты: имеет обозначение 56-А-231 (Индекс ГРАУ), за рубежом ему присвоено наименование СКС-45. Списанные образцы являются экспонатами Тульского государственного музея оружия, Музея имени Михаила Калашникова, Музея Победы и Музея оружия в Москве, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге и многих других. Значительное количество карабинов было вывезено из Вьетнама в США в качестве трофеев.

    Но совершенствование конструкции продолжалось ещё четыре года, после чего она была принята на вооружение под названием 7,62-мм самозарядный карабин Симонова. Серийное производство было организованно на Тульском оружейном заводе с 1949 по 1958 год, а также на Ижевском оружейном заводе с 1953 по 1954 год. За это время было выпущено около 2,7 млн. карабинов. Существуют китайские, румынские, польские, югославские, северокорейские, вьетнамские и другие копии. Всего было изготовлено более 15 млн. единиц.

    Характеристики и преимущества СКС

    Это нарезная магазинная система. Конструкция состоит из ствола, ствольной коробки, её крышки, затвора, возвратного механизма, газовых поршня и трубки, толкателя с пружиной, ударно-спускового механизма (УСМ), ложа, приклада и магазина. Общая длина равна 1,02 м (со штыком – 1,26 м). Длина ствола – 520 мм. Автоматика работает за счёт отвода пороховых газов, запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора в вертикальной плоскости. Карабин весит 3,75 кг, с боекомплектом – 3,9 кг.

    На внутренней части ствола находятся четыре нареза, а на внешней – расположен клинковый откидной штык. Прицельная дальность стрельбы равна 1 км, при этом пуля способна долететь до отметки в 3,6 км. Её начальная скорость составляет 735 м/c. Прицеливание обеспечивается благодаря мушке, двухсекторальной колодке прицела и планке с делениями от 1 до 10. Кучность стрельбы – 5 МОА (все пули попадают в круг диаметром 150 мм).

    Интересные факты: СКС способен функционировать в условиях экстремально низкой температуры без дополнительного смазывания и другого воздействия. Поэтому карабины активно использовались полярниками для защиты от белых медведей. Они являются церемониальным оружием. Ими укомплектованы роты почётного караула различных армейских подразделений России, принимающих участие в мероприятиях, приуроченных к госпраздникам.

    Боепитание осуществляется из двухрядного коробчатого неотъемного магазина. Он заряжается с помощью обоймы на 10 патронов. Показатель боевой скорострельности равен 40 выстр/мин. УСМ куркового типа позволяет вести стрельбу только в режиме одиночного огня. Блокировка хода спуска обеспечивается флажковым предохранителем. Все СКС комплектуются ремнями, сумками для переноски патронов, а также приспособлениями для чистки (шомполом, маслёнкой, ёршиком и другими).

    Используются 7,62х39-мм патроны различных типов. С обычными пулями, имеющими стальной сердечник. Для корректировки огня и указания цели применяются трассирующие пули. Укрывающиеся за легкобронированными препятствиями цели уничтожаются с помощью бронебойно-зажигательных пуль. Провоцирование взрывов топливных баков (толщина стенки не более 3 мм) осуществляется благодаря использованию зажигательных пуль. Охота и тренировочная стрельба ведётся пулями со свинцовым сердечником.

    Основные модификации СКС

    Базовые модели СКС комплектовались игольчатым штык-ножом. Изначально их стволы были чернокованными, затем стали хромированными. Отдельные образцы имели крепления для установки оптического прицела ПУ. В 1950 году был представлен прототип СКС, приспособленный к ведению автоматического огня, но в серию он так и не пошёл. Через год был представлен вариант со съёмными штыком и магазином. В 1953 году эта версия была оснащена дульным тормозом, но также не заинтересовала военных из-за появления автомата Калашникова.

    На платформе СКС было создано и гражданское оружие. Например, охотничье-промысловый ОП-СКС, который лишился штыка и обеспечивал прицельную дальность не более 300 м. ТОЗ-97 «Архар» – с оптикой ПО-4х34, штифтом в стволе и более удобным ложем. Форт-207 – с пластмассовыми цевьём и прикладом, ВПО-208, адаптированный для использования патронов .366 ТКМ и возможности установки дульного тормоза-компенсатора. Гладкоствольные ВПО-208Л и СКС-366-Ланкастер, и другие модели.

    В 1956 году китайцы скопировали конструкцию СКС и создали на её основе собственную версию – «Тип 56». При этом помощь в разработке оказывали советские военспецы, а значительная часть деталей и материалов поставлялась из СССР. Постепенно местные оружейники перешли на использование распространённой в Китае углеродистой стали. Значительная часть элементов конструкции стала штампованной. До 1971 года было изготовлено 12000 единиц со штампованными стволами. Производство этих моделей продолжалось до 1980 года.

    Для экспорта во Вьетнам была разработана модификация с корпусом из стекловолокна, так как деревянные элементы быстро сгнивали в условиях высокой влажности. Они производились в 1960-е годы. Кроме того, была создана короткоствольная «Модель 84» со съёмным магазином. Эта модификация предназначалась для коммерческой продажи за границу (в основном – в США). Существуют две модернизированные версии «Model 84D», магазин которой унифицировали с рожком АК-47 и «Model 84M» с переработанным прикладом.

    С 1956 по 1960 год выпускалась румынская версия «Pushka M56», имеющая незначительные отличия от оригинала. Польская модификация ksS «karabin samopowtarzalny Simonowa» оснащена уникальными ламинированными прикладами. Она использовалась только как церемониальное оружие. Производство было прекращено в 1956 году. В Югославии разработали версию PAP M59 «Polu-automatska puka». Она была практически идентична советской и выпускалась до 1966 года.

    В 1967 году появилась модификация PAP M59/66 с 22-мм нехромированным стволом для стрельбы гранатами. Она производилась до 1989 года и соответствовала стандартам НАТО. Существует её модернизация PAP M59/66A1 с откидными фосфоресцирующими и тритиевыми ночными прицелами. С 1967 по 1978 год в Албании выпускалась местная версия «Тип 56-1», имевшая более длинный приклад и цевьё, а также видоизменённый магазин. В ГДР производился собственный вариант СКС – «Karabiner-S».

    Распространение в мире и современное использование СКС

    Изначально данными карабинами вооружали стрелковые подразделения Советской армии. Но после появления автомата Калашникова, было принято решение вывести их из эксплуатации. Однако СКС стояли на вооружении личного состава войск ПВО, инженерных частей и стройбата вплоть до распада СССР. Военнослужащие Президентского полка, Военизированной охраны и подразделений вневедомственной охраны Росгвардии используют их до сих пор.

    Значительная часть карабинов была унаследована странами постсоветского пространства и остаётся на складах мобилизационного резерва. Охотничьи версии широко распространены благодаря дешевизне и простоте эксплуатации. Карабины сохраняют боеспособность как при -50°C, так и при +50°C. Они позволяют охотиться только на быстрых животных небольших габаритов (волков, лис). Это связано с тем, что пули СКС обладают слабым останавливающим действием.

    Интересные факты: впервые карабин был продемонстрирован в кинокартине «Максим Перепелица» 1955 года. Кроме того, его можно увидеть в фильмах «Rambo 3», «Дезертир», «И на Тихом океане», «Robocop 3», а также сериалах «Сердце Бонивура», «Doctor Who», «Противостояние», «The Walking Dead», «China Beach» и многих других. СКС представлены в компьютерных играх «Escape from Tarkov», «Rising Storm: Vietnam», «Far Cry 6», «The Stalin Subway», «Survarium» и аниме «Upotte!».

    СКС стоит на вооружении ВС, погранвойск, Внутренних войск МВД и почётного караула Белоруссии. Их использует Военизированная охрана Казахстана, а также госслужба охраны и ВМС Украины. Они всё ещё обеспечивают безопасность Кыргызстана и Узбекистана. Являются церемониальным оружием в Молдавии, Польше, Румынии, Болгарии, Китае и Северной Корее. Поставки карабинов осуществлялись в Алжир, Анголу, Афганистан, Бангладеш, Бенин и Египет.

    В разные годы их приобретали Гвинея-Бисау и Гвинея-Конакри, Гайяна, Йемен, Камбоджа, Либерия, Кабо-Верде, Лаос, Мозамбик, Мадагаскар, Коморы, Оман, Протекторат Адена, Сейшелы, Куба, Сьерра-Леоне, Чехия, Шри-Ланка, Индонезия, Судан, Танзания, Уганда и Экваториальная Гвинея. Бывшими операторами системы являются Венгрия, Югославия, Восточная Германия и Албания. Они широко распространены в качестве гражданского оружия на территории США. Их активно модернизируют и переоснащают.

    Боевое применение СКС

    Карабины были впервые задействованы в рамках Корейской войны. С начала 1960-х годов СССР массово передавал СКС союзным странам и левым партизанским движениям по всему миру. Они стали основным оружием вьетнамцев во время противостояния США. Их использовали повстанческие силы для борьбы с колониализмом в Анголе, Родезии (Зимбабве) и Намибии. Они применялись вооружённым крылом Африканского национального конгресса в ЮАР.

    Ими вооружали бойцов Организации освобождения Палестины для противостояния Израилю. Было зафиксировано использование СКС во время Восстания Симбы в Демократической Республике Конго и представителями ИРА в Северной Ирландии. Их поставляли Народному фронту освобождения Омана и Фронту освобождения Эритреи. Карабины ограниченно применялись во время войны в Афганистане и при отражении вторжения США в Гренаду.

    В 1980-е годы СКС были массово вытеснены автоматами Калашникова. Но их продолжали использовать ополчениями разных стран. После распада СССР они оказались в руках криминалитета и противоборствующих сторон различных горячих точек. Например, их применяли в рамках вооружённых конфликтов в Абхазии, Дагестане, на Балканах и многих других. Они были задействованы во время «Русской весны» на Донбассе и специальной военной операции на Украине.

    Вывод

    Несмотря на то, что СКС устарел через несколько лет после своего появления и постепенно уступил место автомату Калашникова, он успел оставить значительный след в истории оружия. Надёжный, элегантный и недорогой карабин всё ещё остаётся церемониальным вооружением армий многих стран. Он ценится охотниками, хранится в частных и музейных коллекциях. Является неотъемлемой частью современного кинематографа и других произведений искусства.

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