  • Новость часаРоссийские войска усилили наступление в Димитрове
    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    Польша закрыла последнее генконсульство России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    7 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 13:05 • Справки

    Как хранить морковь зимой, чтобы не сгнила: оптимальные условия в погребе и квартире

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждый, кто занимается выращиванием овощей, знает, что правильное хранение моркови на зиму напрямую влияет на сохранность урожая. Ошибки при выборе условий приводят к тому, что корнеплоды быстро теряют влагу, вкус и товарный вид. Так при какой температуре и влажности хранить морковь в погребе и в домашних условиях, чтобы она оставалась свежей до весны и не подвергалась гниению?

    Морковь отличается от других корнеплодов сложной биохимической структурой, определяющей специфику ее сохранности. Корнеплод содержит до 88% воды, обладает тонкой покровной тканью и не имеет выраженного периода покоя. После извлечения из грунта в моркови продолжаются метаболические процессы: дыхание, испарение влаги и дифференциация почек. При температуре выше +4 °С начинается прорастание, что приводит к быстрой порче.

    Оптимальная температура хранения моркови

    Научные исследования подтверждают, что оптимальными условиями для длительного хранения являются:

    • температурный режим: 0...+2 °С;

    • относительная влажность воздуха: 90-95%;

    • достаточная вентиляция;

    • отсутствие резких температурных колебаний.

    Сроки хранения в зависимости от условий

    Продолжительность сохранности моркови напрямую зависит от температурно-влажностного режима:

    • при 0 °С и влажности 95-100%: до шести месяцев;

    • при +4 °С и влажности 80-90%: один-два месяца;

    • при комнатной температуре +20 °С и влажности 60-70%: два-три дня.

    Для переработанной моркови сроки значительно сокращаются:

    • свежая неочищенная в холодильнике: три-четыре недели;

    • помытая, очищенная и нарезанная: две-три недели;

    • вареная: не более трех-пяти дней.

    Критически важные этапы подготовки

    Первичная обработка после уборки

    Ботву удаляют незамедлительно после выкапывания, срезая на 2-3 мм выше плечиков корнеплода. Промедление приводит к потере до 5% массы за счет испарения влаги через листовой аппарат. Использование острого инструмента минимизирует площадь повреждения тканей и ускоряет образование раневой перидермы – защитного слоя из опробковевших клеток.

    Отбор корнеплодов для хранения

    Для длительного сохранения отбирают экземпляры:

    • без механических повреждений и трещин;

    • с отсутствием признаков заболеваний и вредителей;

    • плотные, с яркой окраской;

    • предпочтительно позднеспелых сортов («Московская зимняя», «Королева осени», «Карлена»).

    Технология просушки

    Корнеплоды размещают тонким слоем в хорошо вентилируемом помещении с температурой +10...+15 °С на период от 5 до 10 дней. За это время происходит:

    • испарение избыточной влаги с поверхности;

    • затягивание механических повреждений;

    • накопление суберина в клеточных стенках;

    • снижение активности фитопатогенов.

    Особое внимание уделяют корнеплодам, убранным в дождливую погоду. Их предварительно подсушивают под навесом перед закладкой на основную просушку.

    Современные методы хранения

    В полимерных материалах

    Использование полиэтиленовых пакетов вместимостью 20-30 кг доказало эффективность при соблюдении температурного режима. Мешки оставляют открытыми или перфорируют для газообмена. Концентрация CO2 в пределах 3-5% подавляет развитие микроорганизмов без негативного влияния на качество корнеплодов.

    В регулируемой газовой среде

    Для промышленного хранения применяют технологию РГС с поддержанием:

    • O2: 3-5%

    • CO2: 5-7%

    • Температура: 0...+1 °С.

    Это позволяет увеличить срок хранения до 10-12 месяцев с минимальными потерями.

    Традиционные способы

    • Переслаивание песком с влажностью 20-25%.

    • Обработка глиняной суспензией с последующей просушкой.

    • Использование хвойных опилок, содержащих фитонциды.

    • Применение мха-сфагнума, обладающего бактерицидными свойствами.

    Практические решения для хранения моркови: надежные способы сохранить урожай

    Организация хранения моркови – важная задача для любого садовода, фермера или покупателя фермерских продуктов. Правильная методика хранения позволит сохранить морковь свежей и полезной на протяжении длительного времени. Рассмотрим основные подходы, применяемые в домашнем хозяйстве.

    1. Хранение в погребе или подвале

    Данный способ является самым распространенным и проверенным временем:

    • Используйте герметичные контейнеры: сложите морковь в чистые, сухие пластиковые или стеклянные контейнеры с герметично закрывающимися крышками. Герметичность предотвращает попадание влаги и контакт с воздухом, что замедляет процесс порчи.

    • Переслаивание материалов: эффективный метод – пересыпать слои моркови опилками, влажным песком или мхом. Это помогает удерживать необходимую влажность и предохраняет овощи от высыхания.

    • Деревянные ящики и картонные коробки: используйте деревянную тару или прочные картонные коробки, чтобы равномерно распределить нагрузку и обеспечить естественную вентиляцию. Установите ящики на высоте не менее 10 см от пола, чтобы обезопасить морковь от контакта с влагой.

    • Условия хранения: температура в подвале должна составлять около +1...+3 °C, а влажность – около 90-95%. Регулярно осматривайте овощи, удаляя подгнившие экземпляры.

    2. Хранение на застекленном балконе

    Для городского жителя застекленный балкон может стать прекрасным местом для хранения моркови. Чтобы избежать неприятностей, соблюдайте следующие правила:

    • Термоконтейнеры или утепленные ящики: используйте термокороба или обычные ящики, обложенные теплоизоляционным материалом (пенопластом, ватином). Это защитит морковь от неблагоприятных температурных воздействий.

    • Исключение попадания солнечных лучей: прикройте балкон от прямых солнечных лучей плотными тканевыми покрытиями или жалюзи, чтобы избежать перегревания и ускорения порчи.

    • Контроль температуры: в сильные морозы выносите морковь в помещение, чтобы не допустить промерзания и последующей порчи.

    3. Хранение в холодильнике

    Если имеется небольшая партия моркови, можно поместить ее в зону свежести холодильника. Несколько простых советов помогут продлить срок хранения:

    • Разместите морковь в зоне свежести: выберите самую холодную камеру холодильника с температурой от 0 до +3 °C. Держите морковь вдали от фруктов, выделяющих этилен, чтобы предотвратить быстрое пожелтение и утрату свежести.

    • Перфорированные пакеты: Использовать прозрачные полиэтиленовые пакеты с небольшими отверстиями для циркуляции воздуха. Полностью запечатанные пакеты могут провоцировать скопление конденсата и развитие плесени.

    • Откажитесь от мытья: Не мойте морковь перед помещением в холодильник, так как влага ускоряет процессы гниения и размягчения.

    4. Замораживание как альтернативный метод

    Если вы желаете сохранить морковь на длительный срок, рассмотрите технологию заморозки. Замороженная морковь сохраняет практически все полезные вещества и может использоваться в кулинарии круглый год. Процесс несложный:

    • Бланшировка: проверьте целостность моркови, очистите и отварите кусочки в кипящей воде 1-2 минуты. Бланшировка убивает микроорганизмы и останавливает химические реакции, разрушающие полезные компоненты.

    • Охлаждение: быстро охладите морковь в ледяной воде, чтобы прервать тепловую обработку и сохранить консистенцию.

    • Высушивание: просушите бумажными полотенцами или натуральной тканью, чтобы удалить излишнюю влагу.

    • Фасовка: упакуйте морковь в герметичные пакеты или пластиковые контейнеры, предназначенные для заморозки. Удалите воздух, уплотняя емкость.

    • Заморозка: быстро заморозьте фасованную морковь при температуре -18 °C и ниже. Это позволит избежать формирования крупных кристаллов льда и сохранить первоначальную структуру продукта.

    Признаки порчи и методы реанимации моркови

    Качество моркови может ухудшаться при неправильном хранении или нарушении условий транспортировки. Поврежденные корнеплоды теряют товарный вид и питательные свойства, но в ряде случаев можно предпринять меры для их восстановления. Рассмотрим основные признаки порчи и эффективные методы их устранения.

    Критические признаки негодности моркови:

    • Потемнение тканей: появление черных пятен на поверхности корнеплода указывает на нарушение структуры волокон и начало биохимических реакций, ведущих к порче.

    • Образование слизи: липкая, скользкая пленка на поверхности – признак бактериального заражения. Бактерии разрушают структуру плода, вызывая гниение.

    • Неприятный запах: специфический кислый или затхлый запах свидетельствует о развитии патогенных микроорганизмов и необходимости немедленного удаления пораженных экземпляров.

    • Очаги гниения: локализованные пятна темно-коричневого или черного цвета говорят о глубоких нарушениях тканей, невозможности восстановления и необходимости утилизации продукта.

    Белесый налет на поверхности моркови

    Отдельного рассмотрения заслуживают корнеплоды с белесым налетом. Чаще всего это следствие недостатка влаги и высыхания верхних слоев. Такие корнеплоды можно спасти следующим образом:

    • Промывание: осторожно промойте морковь под струей холодной воды, бережно снимая поверхностный налет.

    • Вымачивание: поместите морковь в таз с ледяной водой на 30 минут. Вода напитает ткани влагой, частично восстанавливая первоначальный вид и упругость.

    • Термическая обработка: реабилитированная морковь годится для дальнейшей тепловой обработки: варки, запекания, тушения. Это позволит вернуть продукту съедобность и безопасность.

    Однако стоит помнить, что корнеплоды с наличием слизи, гнили или резкого запаха восстановлению не подлежат и должны быть незамедлительно выброшены.

    Профилактика заболеваний при хранении

    Основные патогены: белая, серая, черная и мокрая гнили. Меры профилактики включают:

    • Термическую обработку хранилищ

    • Известкование стен и тары

    • Обеззараживание корнеплодов мелом или золой

    • Регулярную сортировку с удалением пораженных экземпляров

    • Секреты долгого хранения моркови: роль сортовых особенностей

    Длительное и успешное хранение моркови в зимний период напрямую зависит от ее сортовых особенностей. Не все корнеплоды одинаково хорошо переносят месяцы, проведенные в погребе или холодильнике. Грамотный выбор сорта – это первый и самый важный шаг к сохранению урожая до самой весны.

    Ключевой фактор, определяющий лежкость моркови – это ее срок созревания.

    Максимальная лежкость: выбор позднеспелых сортов

    Наибольшей лежкостью, устойчивостью к болезням в период покоя и способностью сохранять сочность и питательную ценность обладают именно позднеспелые (осенние) сорта моркови. Их вегетационный период дольше, что позволяет накопить больше сухих веществ, сахаров и каротина, а также сформировать более плотную и устойчивую к механическим повреждениям кожицу.

    Для длительного зимнего хранения фермеры и огородники традиционно отдают предпочтение следующим сортотипам и их представителям:

    Сортотип «Шантенэ» (Chantenay)

    Этот сортотип отличается конической формой корнеплодов с тупым концом, небольшой сердцевиной и устойчивостью к растрескиванию. Морковь «Шантенэ» имеет короткие и широкие корнеплоды, что делает ее идеальной для тяжелых почв.

    Рекомендуемые сорта:

    • «Курода» (Kuroda) – известна своей высокой урожайностью и отличной транспортабельностью.

    • «Канада» (Canada) – демонстрирует превосходные показатели лежкости и устойчивость к цветушности.

    Сортотип «Флакке» (Flakkee)

    Корнеплоды этого типа длинные (до 30 см), конические с заостренным концом, обладают насыщенным цветом и высоким содержанием каротина. Этот сортотип – один из лидеров по показателям зимнего хранения.

    Рекомендуемые сорта:

    • «Флаккоро» (Flakkoro) – высокоурожайный сорт с мощной корневой системой, отлично переносит хранение.

    • «Королева осени» – полностью оправдывает свое название, отличаясь исключительной лежкостью и сохранением вкусовых качеств до весны.

    Сортотип «Берликум» (Berlikum)

    Типичный «Берликум» – это цилиндрический корнеплод со слегка заостренным концом. Сорта этого типа универсальны, обладают хорошим вкусом и стабильной лежкостью.

    Рекомендуемые сорта:

    • «Нантейска» (представитель близкого сортотипа «Нантес», часто пересекающийся с «Берликум») – ценится за идеальную цилиндрическую форму и отсутствие зеленого «плечика», хорошо хранится.

    • «Лосиноостровская» – старый проверенный временем сорт, который устойчив к многим заболеваниям и стабильно демонстрирует высокую лежкость.

    Кратковременное хранение: роль раннеспелых сортов

    В то время как позднеспелые сорта являются «зимними чемпионами», раннеспелые и среднеранние сорта моркови, такие как «Парижская Каротель» или «Тушон», имеют более нежную мякоть и низкое содержание сухих веществ.

    • Период хранения: их рекомендуется использовать для потребления в свежем виде, консервации или переработки в соки и пюре.

    • Срок их хранения обычно ограничен 3-4 месяцами даже при соблюдении идеальных условий. По истечении этого срока они быстро теряют влагу, вянут и могут начать прорастать или поражаться гнилью.

    Таким образом, для максимизации сохранности урожая необходимо четко разделять морковь по сортовому признаку: позднеспелые – в погреб на зиму, раннеспелые – на стол и в переработку.

    Соблюдение научно обоснованной технологии позволяет сохранить до 95% урожая с минимальной потерей потребительских качеств. Регулярный мониторинг условий хранения и своевременная корректировка параметров обеспечивают успешное длительное сохранение корнеплодов.

    Главное
    Российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    Китай дал обещание не допустить возрождения японского милитаризма
    Израильский историк заявил об оправдании властями Литвы 12 нацистов
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    В аэропортах России начали работать первые 12 пунктов миграционного контроля

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

