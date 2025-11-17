Как подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака в 2025 году: новые правила, документы и сроки

Способы подачи заявления на регистрацию брака

В 2025 году граждане России могут подать заявление на заключение брака несколькими способами. Первый вариант – личное обращение в отдел записи актов гражданского состояния. Будущие молодожены вправе самостоятельно выбрать любой ЗАГС на территории Российской Федерации независимо от места проживания или регистрации. Эта возможность действует с 2022 года.

Второй способ – обращение через многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Однако следует учитывать, что не все региональные МФЦ принимают заявления о заключении брака, поэтому эту информацию нужно уточнять заранее.

Третий и наиболее популярный вариант – дистанционная подача заявления через портал государственных услуг. При этом способе каждый из будущих супругов заполняет свою часть документа в личном кабинете с подтвержденной учетной записью. Один из партнеров создает заявление и отправляет приглашение второму, который затем дополняет необходимые сведения.

Какие документы необходимы

Для регистрации брака требуется минимальный пакет документов. Основные из них – паспорта обоих заявителей. Если кто-то из будущих супругов ранее состоял в официальных отношениях, потребуется документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака: свидетельство о расторжении брака или свидетельство о смерти бывшего супруга.

При регистации брака несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет необходимо предоставить разрешение органа местного самоуправления. В некоторых субъектах Российской Федерации законом предусмотрена возможность вступления в брак с 14 или 15 лет при наличии особых обстоятельств. К регионам, где возможна регистрация брака с 14 лет, относятся Московская, Тульская, Владимирская, Самарская, Тамбовская, Вологодская, Орловская, Тюменская, Калужская, Нижегородская области и Чеченская Республика. С 15 лет брак разрешен в Мурманской, Рязанской, Тверской, Челябинской областях, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Иностранные граждане должны дополнительно предоставить справку о семейном положении из страны своего гражданства. Все документы на иностранном языке требуют перевода на русский язык и нотариального заверения.

Сроки подачи заявления и регистрации

Законодательство Российской Федерации устанавливает четкие временные рамки для регистрации брака. Заявление принимается не ранее чем за 12 месяцев до желаемой даты церемонии, а регистрация производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Это означает, что будущие молодожены могут забронировать популярную дату заранее, особенно если речь идет о красивых числах или праздничных днях.

Однако из этого правила существуют исключения. При наличии особых обстоятельств регистрация может быть проведена в более короткие сроки или даже в день обращения. К таким обстоятельствам относятся беременность невесты, рождение совместного ребенка, призыв одного из супругов на военную службу или тяжелое заболевание. Для сокращения срока ожидания необходимо предоставить подтверждающие документы из медицинского учреждения или других уполномоченных органов.

Стоимость регистрации брака

Государственная пошлина за регистрацию заключения брака и выдачу свидетельства в 2025 году составляет 350 рублей. Этот размер госпошлины не изменился с предыдущих лет, несмотря на увеличение с 1 января 2025 года других платежей за услуги органов ЗАГС. Например, госпошлина за расторжение брака выросла с 650 до 5000 рублей с каждого супруга.

Оплатить государственную пошлину может любой из будущих супругов.

Важные нововведения 2025 года

С января 2025 года в России вступили в силу значительные изменения в процедуре регистрации брака. Органы ЗАГС полностью перешли на электронный документооборот, что существенно упростило процесс получения государственных услуг. Теперь свидетельства о рождении, браке, смерти и другие документы можно получать в электронном виде без необходимости оформления бумажных версий.

Одно из ключевых нововведений касается порядка предоставления паспортов. Если будущие супруги подали заявление на регистрацию брака через портал госуслуг, заранее приносить в ЗАГС бумажные паспорта больше не требуется. Документы, удостоверяющие личность, можно предъявить непосредственно во время церемонии бракосочетания. Это упрощает подготовку к регистрации и экономит время заявителей.

Особые случаи регистрации

Законодательство предусматривает возможность регистрации брака в особых условиях. С 2020 года органам ЗАГС разрешено проводить церемонии на дому или в медицинских учреждениях при наличии уважительных причин. К таким обстоятельствам относятся беременность, послеродовой период, опасное заболевание одного или обоих брачующихся. При этом вся процедура государственной регистрации заключения брака (включая торжественную или выездную церемонию) не должна превышать 71 минуту: это время обозначает весь цикл официальной части от момента прибытия сотрудника загса до завершения всех юридических действий и поздравления молодых.

Регистрация брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы, производится в помещении, определенном начальником исправительного учреждения по согласованию с руководителем органа ЗАГС. В этом случае заявление от заключенного заполняется отдельно, а подпись заверяется начальником учреждения.

Если один из будущих супругов не может лично явиться в ЗАГС для подачи заявления, допускается представление отдельного документа с нотариально заверенной подписью отсутствующего лица. Исключение составляют случаи подачи заявления через портал госуслуг, где нотариальное заверение не требуется.

Выбор формата церемонии

Будущие супруги могут выбрать один из двух форматов регистрации брака. Обычная регистрация проводится в рабочем кабинете сотрудника ЗАГС без торжественной обстановки. Процедура занимает минимальное время: проверка документов, подписание актовой записи, получение свидетельства и при желании проставление штампа в паспортах.

Торжественная церемония организуется в специально оформленном зале под музыкальное сопровождение с приглашением гостей. Традиционно используется марш Мендельсона, проводится обмен обручальными кольцами и произносятся торжественные речи. Торжественная церемония обычно занимает от 15 до 30 минут. Выбор формата церемонии указывается при подаче заявления.

Некоторые отделы ЗАГС в крупных городах предлагают выездные регистрации в исторических местах, музеях, на смотровых площадках небоскребов или в других необычных локациях. Такие церемонии проводятся по установленному расписанию без дополнительной оплаты сверх стандартной государственной пошлины.

Официальная позиция органов власти

Облегчение процедуры регистрации актов гражданского состояния является частью государственной политики по цифровизации услуг. Как ранее отмечал министр юстиции Российской Федерации, раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события, по месту жительства или по месту хранения актовой записи, и только вступить в брак можно было в любом загсе. Новые изменения в законодательстве устранили это ограничение.

Условия для заключения брака

Российское законодательство устанавливает несколько обязательных условий для регистрации брака. Главное требование – добровольность и взаимное согласие обоих партнеров. Брачный возраст по общему правилу составляет 18 лет, хотя предусмотрены исключения для несовершеннолетних при особых обстоятельствах.

Не допускается заключение брака между близкими родственниками, между усыновителями и усыновленными, а также если один из потенциальных супругов признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. Кроме того, невозможно зарегистрировать новый брак до официального расторжения предыдущего – в России действует принцип единобрачия.

Отказ в регистрации

Органы ЗАГС обязаны отказать в приеме заявления при несоблюдении установленных законом условий. Основаниями для отказа служат: наличие действующего зарегистрированного брака у одного из заявителей, близкое родство между будущими супругами, признание одного из них недееспособным, предоставление неполного пакета документов или отсутствие необходимых разрешений для несовершеннолетних.

Действия после регистрации брака

При смене фамилии после заключения брака потребуется заменить ряд документов. В первую очередь необходимо получить новый паспорт гражданина Российской Федерации. Законом установлен месячный срок для замены этого документа. Подать заявление можно лично в территориальном органе Министерства внутренних дел или через портал госуслуг.

Также следует заменить загранпаспорт, водительское удостоверение, полис обязательного медицинского страхования. Необходимо уведомить Социальный фонд России об изменении персональных данных. Если у владельца есть автомобиль, потребуется внести изменения в свидетельство о регистрации транспортного средства. Банковские организации также должны быть проинформированы об изменении паспортных данных для актуализации информации по картам и кредитным договорам.

Важно отметить, что документы на право собственности недвижимого имущества при смене фамилии менять не требуется. Связь между старыми и новыми данными владельца устанавливается через свидетельство о заключении брака.

Перспективы развития

Переход органов ЗАГС на электронный документооборот и расширение возможностей получения государственных услуг в дистанционном формате значительно упрощают процедуру регистрации брака для граждан. Ожидается дальнейшее развитие цифровых сервисов, что позволит минимизировать необходимость личного посещения государственных учреждений и сократить временные затраты на оформление документов. Государство продолжает политику поддержки семейных отношений, о чем свидетельствует сохранение невысокого размера госпошлины за регистрацию брака при значительном увеличении платежей за другие услуги органов ЗАГС.