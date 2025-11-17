  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа вынуждена расширить связи с Россией и Белоруссией
    В России объяснили желание Японии примириться с Китаем
    Грузинский эксперт назвал «заботу» Украины о Саакашвили «показухой для братвы»
    Том Круз впервые за 40-летнюю карьеру получил «Оскар»
    Российские войска освободили Двуречанское, Платоновку и Гай
    Туск заявил о диверсии на польской железной дороге
    Лукашенко допустил строительство второй АЭС для юго-запада России
    В Германии начали обсуждать распад правящей коалиции
    Экс-премьер Бангладеш приговорена к смертной казни
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    14 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    17 ноября 2025, 12:25 • Справки

    Как подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака в 2025 году: новые правила, документы и сроки

    Как подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака в 2025 году: новые правила, документы и сроки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Регистрация брака в России в 2025 году стала проще, благодаря переходу органов ЗАГС на электронный документооборот и расширению возможностей дистанционной подачи заявлений. Будущие супруги теперь могут выбирать удобные способы оформления отношений и получать государственные услуги быстрее.

    Способы подачи заявления на регистрацию брака

    В 2025 году граждане России могут подать заявление на заключение брака несколькими способами. Первый вариант – личное обращение в отдел записи актов гражданского состояния. Будущие молодожены вправе самостоятельно выбрать любой ЗАГС на территории Российской Федерации независимо от места проживания или регистрации. Эта возможность действует с 2022 года.

    Второй способ – обращение через многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Однако следует учитывать, что не все региональные МФЦ принимают заявления о заключении брака, поэтому эту информацию нужно уточнять заранее.

    Третий и наиболее популярный вариант – дистанционная подача заявления через портал государственных услуг. При этом способе каждый из будущих супругов заполняет свою часть документа в личном кабинете с подтвержденной учетной записью. Один из партнеров создает заявление и отправляет приглашение второму, который затем дополняет необходимые сведения.

    Какие документы необходимы

    Для регистрации брака требуется минимальный пакет документов. Основные из них – паспорта обоих заявителей. Если кто-то из будущих супругов ранее состоял в официальных отношениях, потребуется документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака: свидетельство о расторжении брака или свидетельство о смерти бывшего супруга.

    При регистации брака несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет необходимо предоставить разрешение органа местного самоуправления. В некоторых субъектах Российской Федерации законом предусмотрена возможность вступления в брак с 14 или 15 лет при наличии особых обстоятельств. К регионам, где возможна регистрация брака с 14 лет, относятся Московская, Тульская, Владимирская, Самарская, Тамбовская, Вологодская, Орловская, Тюменская, Калужская, Нижегородская области и Чеченская Республика. С 15 лет брак разрешен в Мурманской, Рязанской, Тверской, Челябинской областях, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

    Иностранные граждане должны дополнительно предоставить справку о семейном положении из страны своего гражданства. Все документы на иностранном языке требуют перевода на русский язык и нотариального заверения.

    Сроки подачи заявления и регистрации

    Законодательство Российской Федерации устанавливает четкие временные рамки для регистрации брака. Заявление принимается не ранее чем за 12 месяцев до желаемой даты церемонии, а регистрация производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Это означает, что будущие молодожены могут забронировать популярную дату заранее, особенно если речь идет о красивых числах или праздничных днях.

    Однако из этого правила существуют исключения. При наличии особых обстоятельств регистрация может быть проведена в более короткие сроки или даже в день обращения. К таким обстоятельствам относятся беременность невесты, рождение совместного ребенка, призыв одного из супругов на военную службу или тяжелое заболевание. Для сокращения срока ожидания необходимо предоставить подтверждающие документы из медицинского учреждения или других уполномоченных органов.

    Стоимость регистрации брака

    Государственная пошлина за регистрацию заключения брака и выдачу свидетельства в 2025 году составляет 350 рублей. Этот размер госпошлины не изменился с предыдущих лет, несмотря на увеличение с 1 января 2025 года других платежей за услуги органов ЗАГС. Например, госпошлина за расторжение брака выросла с 650 до 5000 рублей с каждого супруга.

    Оплатить государственную пошлину может любой из будущих супругов.

    Важные нововведения 2025 года

    С января 2025 года в России вступили в силу значительные изменения в процедуре регистрации брака. Органы ЗАГС полностью перешли на электронный документооборот, что существенно упростило процесс получения государственных услуг. Теперь свидетельства о рождении, браке, смерти и другие документы можно получать в электронном виде без необходимости оформления бумажных версий.

    Одно из ключевых нововведений касается порядка предоставления паспортов. Если будущие супруги подали заявление на регистрацию брака через портал госуслуг, заранее приносить в ЗАГС бумажные паспорта больше не требуется. Документы, удостоверяющие личность, можно предъявить непосредственно во время церемонии бракосочетания. Это упрощает подготовку к регистрации и экономит время заявителей.

    Особые случаи регистрации

    Законодательство предусматривает возможность регистрации брака в особых условиях. С 2020 года органам ЗАГС разрешено проводить церемонии на дому или в медицинских учреждениях при наличии уважительных причин. К таким обстоятельствам относятся беременность, послеродовой период, опасное заболевание одного или обоих брачующихся. При этом вся процедура государственной регистрации заключения брака (включая торжественную или выездную церемонию) не должна превышать 71 минуту: это время обозначает весь цикл официальной части от момента прибытия сотрудника загса до завершения всех юридических действий и поздравления молодых.

    Регистрация брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы, производится в помещении, определенном начальником исправительного учреждения по согласованию с руководителем органа ЗАГС. В этом случае заявление от заключенного заполняется отдельно, а подпись заверяется начальником учреждения.

    Если один из будущих супругов не может лично явиться в ЗАГС для подачи заявления, допускается представление отдельного документа с нотариально заверенной подписью отсутствующего лица. Исключение составляют случаи подачи заявления через портал госуслуг, где нотариальное заверение не требуется.

    Выбор формата церемонии

    Будущие супруги могут выбрать один из двух форматов регистрации брака. Обычная регистрация проводится в рабочем кабинете сотрудника ЗАГС без торжественной обстановки. Процедура занимает минимальное время: проверка документов, подписание актовой записи, получение свидетельства и при желании проставление штампа в паспортах.

    Торжественная церемония организуется в специально оформленном зале под музыкальное сопровождение с приглашением гостей. Традиционно используется марш Мендельсона, проводится обмен обручальными кольцами и произносятся торжественные речи. Торжественная церемония обычно занимает от 15 до 30 минут. Выбор формата церемонии указывается при подаче заявления.

    Некоторые отделы ЗАГС в крупных городах предлагают выездные регистрации в исторических местах, музеях, на смотровых площадках небоскребов или в других необычных локациях. Такие церемонии проводятся по установленному расписанию без дополнительной оплаты сверх стандартной государственной пошлины.

    Официальная позиция органов власти

    Облегчение процедуры регистрации актов гражданского состояния является частью государственной политики по цифровизации услуг. Как ранее отмечал министр юстиции Российской Федерации, раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события, по месту жительства или по месту хранения актовой записи, и только вступить в брак можно было в любом загсе. Новые изменения в законодательстве устранили это ограничение.

    Условия для заключения брака

    Российское законодательство устанавливает несколько обязательных условий для регистрации брака. Главное требование – добровольность и взаимное согласие обоих партнеров. Брачный возраст по общему правилу составляет 18 лет, хотя предусмотрены исключения для несовершеннолетних при особых обстоятельствах.

    Не допускается заключение брака между близкими родственниками, между усыновителями и усыновленными, а также если один из потенциальных супругов признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. Кроме того, невозможно зарегистрировать новый брак до официального расторжения предыдущего – в России действует принцип единобрачия.

    Отказ в регистрации

    Органы ЗАГС обязаны отказать в приеме заявления при несоблюдении установленных законом условий. Основаниями для отказа служат: наличие действующего зарегистрированного брака у одного из заявителей, близкое родство между будущими супругами, признание одного из них недееспособным, предоставление неполного пакета документов или отсутствие необходимых разрешений для несовершеннолетних.

    Действия после регистрации брака

    При смене фамилии после заключения брака потребуется заменить ряд документов. В первую очередь необходимо получить новый паспорт гражданина Российской Федерации. Законом установлен месячный срок для замены этого документа. Подать заявление можно лично в территориальном органе Министерства внутренних дел или через портал госуслуг.

    Также следует заменить загранпаспорт, водительское удостоверение, полис обязательного медицинского страхования. Необходимо уведомить Социальный фонд России об изменении персональных данных. Если у владельца есть автомобиль, потребуется внести изменения в свидетельство о регистрации транспортного средства. Банковские организации также должны быть проинформированы об изменении паспортных данных для актуализации информации по картам и кредитным договорам.

    Важно отметить, что документы на право собственности недвижимого имущества при смене фамилии менять не требуется. Связь между старыми и новыми данными владельца устанавливается через свидетельство о заключении брака.

    Перспективы развития

    Переход органов ЗАГС на электронный документооборот и расширение возможностей получения государственных услуг в дистанционном формате значительно упрощают процедуру регистрации брака для граждан. Ожидается дальнейшее развитие цифровых сервисов, что позволит минимизировать необходимость личного посещения государственных учреждений и сократить временные затраты на оформление документов. Государство продолжает политику поддержки семейных отношений, о чем свидетельствует сохранение невысокого размера госпошлины за регистрацию брака при значительном увеличении платежей за другие услуги органов ЗАГС.

    Главное
    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнберга
    Власти Грузии упразднили «навязанное извне» Антикоррупционное бюро
    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»
    Продажи сигарет в России за год упали на 23%
    Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката
    Женщина в Балашихе призналась в убийстве и расчленении малолетнего сына

    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа вынуждена расширить связи с Россией и Белоруссией

    Несмотря на крайне русофобскую риторику, Польша решила расширить пограничное взаимодействие с Белоруссией, а в Финляндии намекают на скорое открытие границы с Россией. Почему в Литве называют происходящее «ударом хитрых поляков ниже пояса» и какие причины заставляют западных соседей России поступать таким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации