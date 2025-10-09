  • Новость часаВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США изобрели прикрытие для агрессии против Венесуэлы
    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине
    Глава Газпрома Миллер предупредил о скором приходе аномально холодной зимы
    Банк России объявил о выпуске монет с Лунтиком
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
    Кабмин: Изменений налогообложения для самозанятых не планируется
    Лавров: Словакия и Венгрия не позволяют ЕС превратиться в «военную машину»
    МИД: Сербия выделила на помощь Курской области 472 млн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 19:45 • Справки

    Помидоры и томаты: в чем разница. Чем полезны и кому категорически нельзя их есть

    Помидоры и томаты: в чем разница. Чем полезны и кому категорически нельзя их есть
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Споры вокруг помидоров не утихают десятилетиями. С одной стороны, их называют суперфудом и обязательным компонентом здорового питания, с другой – обвиняют в провоцировании обострений целого ряда заболеваний. Где же правда? Разбираемся в ботанических тонкостях, пользе и скрытых рисках одного из самых популярных плодов в мире.

    Томат или помидор: в чем принципиальная разница?

    С точки зрения ботаники плод томата – это ягода. Однако в кулинарии и быту его традиционно относят к овощам. Путаница продолжается и в названиях. Известный русский языковед Сергей Ожегов в своем словаре указывал слова «томат» и «помидор» как синонимы, и с этим сложно поспорить. Оба названия имеют разное языковое происхождение.

    Слово «томат» восходит к ацтекскому «tomatl», которым индейцы называли похожие плоды физалиса. В Европу растение попало под этим именем, которое закрепилось в испанском, португальском и английском языках. А вот французы дали ему свое название – «pomme d’or», что означает «золотое яблоко», предположительно, из-за желтого цвета первых завезенных плодов. Отсюда и укоренившееся в русском языке слово «помидор».

    Несмотря на общее значение, в современной речи между этими словами сложилось стилистическое различие. Согласно нормам, описанным в издании «Лексические и грамматические нормы русского литературного языка» под редакцией Н. Соловьевой, «помидором» принято называть свежий плод, а «томат» – продукт его переработки. Мы покупаем на рынке свежие помидоры, но готовим томатный сок, томат-пасту или соус. В растениеводстве же «томат» – это само растение, его сорта и семена.

    Таким образом, ошибкой не будет назвать плод любым из этих слов, однако устоявшиеся речевые конструкции делают фразу «салат из помидоров» более привычной, чем «салат из томатов».

    Ценный состав и польза для здоровья

    Помидоры – низкокалорийный продукт (около 18 ккал на 100 г), богатый витаминами и микроэлементами. В их составе присутствуют витамины С, К, Е, группы В, калий, клетчатка и мощные антиоксиданты. Именно последние и обуславливают основную пользу этого продукта.

    Защита сердца и сосудов

    Главный «козырь» томатов – ликопин. Этот пигмент из группы каротиноидов не только придает плодам красный цвет, но и является сильным антиоксидантом. Важно, что ликопин не разрушается при термической обработке, а его биодоступность, напротив, увеличивается. Исследования показывают, что высокое потребление ликопина значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и связанной с ними смертности. Калий в составе помидоров помогает нормализовать артериальное давление, а фолиевая кислота (витамин В9) поддерживает здоровье сосудов.

    Профилактика онкологических заболеваний

    Ликопин, наряду с другими биофлавоноидами, такими как кверцетин, демонстрирует способность подавлять рост опухолевых клеток. Наиболее выраженный профилактический эффект наблюдается в отношении рака простаты, молочной железы и легких.

    Поддержка зрения и здоровья кожи

    Каротиноиды лютеин и зеаксантин защищают сетчатку глаза от возрастных дегенеративных изменений. Ликопин повышает естественную защиту кожи от ультрафиолетового излучения, а витамин С участвует в синтезе коллагена, необходимого для ее упругости.

    Улучшение пищеварения

    Клетчатка, содержащаяся в помидорах, способствует нормализации работы кишечника и помогает бороться с запорами. Органические кислоты мягко стимулируют выработку желудочного сока.

    Особенности помидоров черри

    Миниатюрные помидоры черри отличаются не только размером, но и более концентрированным составом. Из-за меньшего содержания воды в них больше сахаров, сухих веществ, а также ликопина – в среднем в два раза выше, чем в крупных плодах. Они обладают ярким вкусом, дольше хранятся, но и стоимость их, как правило, выше.

    Кому помидоры могут навредить: мнения врачей

    Несмотря на очевидную пользу, для некоторых людей употребление томатов сопряжено с рисками. Медики выделяют ряд состояний, при которых к этому продукту следует отнестись с осторожностью.

    Заболевания желудочно-кишечного тракта

    При гастрите, язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в стадии обострения помидоры могут усугубить состояние. Как поясняют терапевты, содержащиеся в них органические кислоты (лимонная и яблочная) раздражают слизистую оболочку желудка, повышают кислотность и могут провоцировать изжогу и болевые ощущения.

    Подагра и мочекаменная болезнь

    Это самый спорный пункт. Ранее считалось, что помидоры из-за содержания щавелевой кислоты и пуриновых оснований задерживают выведение мочевой кислоты и способствуют образованию оксалатных камней в почках. Однако современные врачи-ревматологи, включая Веронику Гончарову, заведующую консультативным отделением клиники НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, склоняются к тому, что пурины из растительных продуктов не оказывают значительного негативного влияния на уратный обмен.

    Главными «провокаторами» повышения уровня мочевой кислоты являются алкоголь, красное мясо и морепродукты. Тем не менее в периоды обострения подагры от томатов все же рекомендуется отказаться. При склонности к оксалатным камням в почках злоупотребление помидорами также нежелательно.

    Заболевания желчного пузыря и печени

    Помидоры обладают желчегонным эффектом, что при наличии камней в желчном пузыре может привести к их движению и спазмам. После холецистэктомии (удаления желчного пузыря) допускается употребление только термически обработанных томатов в ограниченном количестве. При некоторых заболеваниях печени томаты могут увеличивать нагрузку на орган.

    Аллергические реакции

    Как и любой продукт, помидоры способны вызывать аллергию, которая проявляется в виде кожных высыпаний, зуда, отеков и насморка.

    Как правильно употреблять помидоры

    Чтобы извлечь из томатов максимум пользы и минимизировать потенциальный вред, диетологи рекомендуют придерживаться нескольких правил:

    • Для лучшего усвоения ликопина сочетайте свежие помидоры с полезными жирами, например, с оливковым маслом.

    • Термически обработанные томаты (в виде соусов, тушеные или запеченные) являются более доступным источником ликопина.

    • Зеленые, недозрелые плоды содержат соланин – токсичное вещество. В пищу их можно употреблять только после засолки или термической обработки.

    • При хронических заболеваниях из группы риска оптимальную дозировку и способ приготовления стоит обсудить с лечащим врачом.

    Таким образом, для большинства людей помидоры остаются ценным и безопасным продуктом, поддерживающим здоровье сердца, сосудов и иммунитета. Главное – знать меру и учитывать индивидуальные особенности своего организма.

    Главное
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
    США ввели санкции против сербской NIS
    Оператор нефтепровода Хорватии разорвал отношения с NIS из-за санкций
    Рябков: США не запрашивали агреман для нового посла в Москве
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
    Певец Амирамов умер в больнице Нальчика
    Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      2 комментария
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      16 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации