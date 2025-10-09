Помидоры и томаты: в чем разница. Чем полезны и кому категорически нельзя их есть

Tекст: Ольга Никитина

Томат или помидор: в чем принципиальная разница?

С точки зрения ботаники плод томата – это ягода. Однако в кулинарии и быту его традиционно относят к овощам. Путаница продолжается и в названиях. Известный русский языковед Сергей Ожегов в своем словаре указывал слова «томат» и «помидор» как синонимы, и с этим сложно поспорить. Оба названия имеют разное языковое происхождение.

Слово «томат» восходит к ацтекскому «tomatl», которым индейцы называли похожие плоды физалиса. В Европу растение попало под этим именем, которое закрепилось в испанском, португальском и английском языках. А вот французы дали ему свое название – «pomme d’or», что означает «золотое яблоко», предположительно, из-за желтого цвета первых завезенных плодов. Отсюда и укоренившееся в русском языке слово «помидор».

Несмотря на общее значение, в современной речи между этими словами сложилось стилистическое различие. Согласно нормам, описанным в издании «Лексические и грамматические нормы русского литературного языка» под редакцией Н. Соловьевой, «помидором» принято называть свежий плод, а «томат» – продукт его переработки. Мы покупаем на рынке свежие помидоры, но готовим томатный сок, томат-пасту или соус. В растениеводстве же «томат» – это само растение, его сорта и семена.

Таким образом, ошибкой не будет назвать плод любым из этих слов, однако устоявшиеся речевые конструкции делают фразу «салат из помидоров» более привычной, чем «салат из томатов».

Ценный состав и польза для здоровья

Помидоры – низкокалорийный продукт (около 18 ккал на 100 г), богатый витаминами и микроэлементами. В их составе присутствуют витамины С, К, Е, группы В, калий, клетчатка и мощные антиоксиданты. Именно последние и обуславливают основную пользу этого продукта.

Защита сердца и сосудов

Главный «козырь» томатов – ликопин. Этот пигмент из группы каротиноидов не только придает плодам красный цвет, но и является сильным антиоксидантом. Важно, что ликопин не разрушается при термической обработке, а его биодоступность, напротив, увеличивается. Исследования показывают, что высокое потребление ликопина значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и связанной с ними смертности. Калий в составе помидоров помогает нормализовать артериальное давление, а фолиевая кислота (витамин В9) поддерживает здоровье сосудов.

Профилактика онкологических заболеваний

Ликопин, наряду с другими биофлавоноидами, такими как кверцетин, демонстрирует способность подавлять рост опухолевых клеток. Наиболее выраженный профилактический эффект наблюдается в отношении рака простаты, молочной железы и легких.

Поддержка зрения и здоровья кожи

Каротиноиды лютеин и зеаксантин защищают сетчатку глаза от возрастных дегенеративных изменений. Ликопин повышает естественную защиту кожи от ультрафиолетового излучения, а витамин С участвует в синтезе коллагена, необходимого для ее упругости.

Улучшение пищеварения

Клетчатка, содержащаяся в помидорах, способствует нормализации работы кишечника и помогает бороться с запорами. Органические кислоты мягко стимулируют выработку желудочного сока.

Особенности помидоров черри

Миниатюрные помидоры черри отличаются не только размером, но и более концентрированным составом. Из-за меньшего содержания воды в них больше сахаров, сухих веществ, а также ликопина – в среднем в два раза выше, чем в крупных плодах. Они обладают ярким вкусом, дольше хранятся, но и стоимость их, как правило, выше.

Кому помидоры могут навредить: мнения врачей

Несмотря на очевидную пользу, для некоторых людей употребление томатов сопряжено с рисками. Медики выделяют ряд состояний, при которых к этому продукту следует отнестись с осторожностью.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

При гастрите, язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в стадии обострения помидоры могут усугубить состояние. Как поясняют терапевты, содержащиеся в них органические кислоты (лимонная и яблочная) раздражают слизистую оболочку желудка, повышают кислотность и могут провоцировать изжогу и болевые ощущения.

Подагра и мочекаменная болезнь

Это самый спорный пункт. Ранее считалось, что помидоры из-за содержания щавелевой кислоты и пуриновых оснований задерживают выведение мочевой кислоты и способствуют образованию оксалатных камней в почках. Однако современные врачи-ревматологи, включая Веронику Гончарову, заведующую консультативным отделением клиники НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, склоняются к тому, что пурины из растительных продуктов не оказывают значительного негативного влияния на уратный обмен.

Главными «провокаторами» повышения уровня мочевой кислоты являются алкоголь, красное мясо и морепродукты. Тем не менее в периоды обострения подагры от томатов все же рекомендуется отказаться. При склонности к оксалатным камням в почках злоупотребление помидорами также нежелательно.

Заболевания желчного пузыря и печени

Помидоры обладают желчегонным эффектом, что при наличии камней в желчном пузыре может привести к их движению и спазмам. После холецистэктомии (удаления желчного пузыря) допускается употребление только термически обработанных томатов в ограниченном количестве. При некоторых заболеваниях печени томаты могут увеличивать нагрузку на орган.

Аллергические реакции

Как и любой продукт, помидоры способны вызывать аллергию, которая проявляется в виде кожных высыпаний, зуда, отеков и насморка.

Как правильно употреблять помидоры

Чтобы извлечь из томатов максимум пользы и минимизировать потенциальный вред, диетологи рекомендуют придерживаться нескольких правил:

Для лучшего усвоения ликопина сочетайте свежие помидоры с полезными жирами, например, с оливковым маслом.

Термически обработанные томаты (в виде соусов, тушеные или запеченные) являются более доступным источником ликопина.

Зеленые, недозрелые плоды содержат соланин – токсичное вещество. В пищу их можно употреблять только после засолки или термической обработки.

При хронических заболеваниях из группы риска оптимальную дозировку и способ приготовления стоит обсудить с лечащим врачом.

Таким образом, для большинства людей помидоры остаются ценным и безопасным продуктом, поддерживающим здоровье сердца, сосудов и иммунитета. Главное – знать меру и учитывать индивидуальные особенности своего организма.