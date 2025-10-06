  • Новость часаЗахарова обвинила Польшу в дискриминации делегаций ОБСЕ
    Макрон остался без «последнего патрона»
    В России начали строить первые теплицы для выращивания бананов
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    Заслуженный учитель выступил против бесплатных обедов для педагогов в школах
    Названы регионы проведения эксперимента по проверке ОСАГО с помощью камер
    Радикалы Грузии после провала революции обменялись обвинениями в краже денег
    Путин назначил главу российской делегации на саммите АТЭС в Южной Корее
    Венесуэла сообщила об угрозе взрыва посольства США в Каракасе
    В МВД опровергли информацию о дефектах в загранпаспортах
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    6 октября 2025, 18:16 • Справки

    Год Лошади: что нужно знать о символе 2026 года. Приметы, любимый цвет и блюда

    Год Лошади: что нужно знать о символе 2026 года. Приметы, любимый цвет и блюда
    @ Polozovsky/AI/chatgpt

    Tекст: Ольга Никитина

    Наступающий 2026 год по восточному календарю пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Этот символ олицетворяет неукротимую энергию, стремление к свободе и высоким достижениям. Традиции, связанные с Лошадью, уходят корнями в глубокую древность, а ее символизм затрагивает все сферы жизни – от характера рожденных в этот период людей до правил встречи Нового года. Понимание особенностей года Лошади 2026 поможет не только гармонично провести праздник, но и настроиться на его энергию в последующие месяцы.

    Характер и темперамент Лошади: почему символ 2026 года называют знаком лидеров

    Согласно восточному календарю, люди, появившиеся на свет в год Лошади, наделены ярким и независимым нравом. Их ключевые черты – активность, общительность и врожденное стремление быть в центре внимания. Они обладают острым умом, красноречием и неиссякаемым оптимизмом, который притягивает к ним окружающих. Карьерные высоты чаще всего покоряются им в сферах, связанных с коммуникацией: в журналистике, торговле, преподавании или публичной деятельности.

    При всей своей открытости Лошади бывают крайне упрямы и независимы. Им сложно работать в жестких рамках и подчиняться чужому распорядку, поэтому многие из них находят себя в предпринимательстве. В отношениях они страстны и преданны, но ценят личную свободу, из-за чего могут долго откладывать официальное заключение брака. Идеальными спутниками жизни для них считаются представители знаков Тигра, Собаки или Козы, которые способны разделить их любовь к приключениям.

    Календарь Лошади в китайском восточном цикле: стихии и элементы

    Новый 2026 год по китайскому календарю – это не просто очередная Лошадь, а сочетание определенного животного со стихией. Восточный календарь основан на 60-летнем цикле, где каждые 12 лет меняются животные (Крыса, Бык, Тигр и т. д.), а каждые 10 лет – элементы (Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода).

    Таким образом, 2026 год – год Огненной Лошади. Стихия Огня символизирует страсть, силу, стремление к лидерству и трансформации, а Лошадь – динамику, скорость и независимость. В совокупности это дает энергию решительных перемен, ярких событий и смелых прорывов. Астрологи отмечают, что год Красной Лошади 2026 будет временем активных действий, вдохновения и новых начинаний, требующих от людей смелости и решимости.

    Символика и энергии года Лошади 2026: красный цвет и стихия Огня

    2026 год по восточному календарю находится под управлением стихии Огня, что вносит яркие и энергичные ноты в атмосферу года. Если Лошадь сама по себе символизирует динамику, то Огонь усиливает эти качества, превращая их в мощный импульс к переменам. Этот год благоприятен для карьерных рывков, творческих проектов и личностных трансформаций.

    Цвет года – красный – является прямым отражением стихии Огня. Он олицетворяет жизненную силу, страсть, процветание и энергию. Именно этот оттенок должен стать основным в новогоднем декоре и праздничном наряде. Дополнить палитру можно золотыми и оранжевыми тонами, которые подчеркнут силу Огненной Лошади и помогут привлечь удачу в дом.

    Праздничный декор на Новый год Лошади 2026: идеи и советы

    Встречать год Красной Огненной Лошади 2026 следует в обстановке, которая отражает ее энергичную сущность. Основной акцент в украшении интерьера лучше сделать на красных и огненно-оранжевых оттенках. Скатерть, салфетки и праздничная посуда могут быть выдержаны в бордовой, алой или терракотовой гамме. Столовые приборы с элементами золота или медными акцентами подчеркнут тематику праздника.

    Центральным элементом декора может стать композиция со свечами, красными шарами, еловыми ветками и фигурками лошадей. Особенно ценятся символы из дерева, керамики или металла. Свечи красного и золотого цветов завершат атмосферу, создавая праздничное и вместе с тем элегантное пространство.

    Праздничный гардероб: в чем встречать год Огненной Лошади 2026

    Выбор новогоднего наряда – это не только вопрос стиля, но и возможность настроиться на энергию покровителя года. Чтобы заручиться поддержкой Огненной Лошади, стоит тщательно продумать свой образ, сделав его ярким, динамичным и соответствующим стихии года.

    Цветовая палитра и ткани

    Основным цветом праздничного образа должен стать красный и его всевозможные оттенки – от страстного алого до глубокого винного или терракотового. Именно этот цвет символизирует огненную стихию года, притягивая энергию активности и удачи.

    Дополнить палитру можно благородными металликами:

    • золотые акценты подчеркнут роскошь и успех;

    • серебряные детали добавят образу современности и легкости.

    При выборе тканей предпочтение стоит отдать натуральным материалам с выразительной текстурой. Бархат, шелк, атлас или качественный лен не только выглядят празднично, но и соответствуют требованию естественности, которое так ценит символ года.

    Женские образы

    Для женщин идеальным решением станет:

    • длинное платье в пол из струящегося бархата или атласа;

    • элегантный комбинезон с золотой вышивкой;

    • юбка-макси в сочетании с шелковой блузой.

    Актуальными будут асимметричные крои, драпировки и декоративные элементы, напоминающие языки пламени. Даже в рамках красной гаммы можно создать интересный контраст, сочетая разные текстуры и оттенки.

    Мужские образы

    Мужчинам можно предложить следующие варианты:

    • классический костюм с пиджаком глубокого бордового оттенка;

    • стильную рубашку красного цвета в комплекте с темными брюками;

    • кашемировый джемпер терракотового оттенка с брюками чинос.

    Важно соблюсти баланс между праздничностью и элегантностью, используя красный цвет как основной акцент, а не как тотальное решение.

    Аксессуары и детали

    Ювелирные украшения должны гармонично дополнять образ:

    • серьги или колье с рубинами, гранатами;

    • золотые браслеты и кольца;

    • аксессуары с янтарем или огненным агатом.

    Обувь и сумки стоит выбирать в золотистых, коричневых или красных тонах. Для женщин отлично подойдут вечерние клатчи, украшенные бисером или вышивкой, для мужчин – кожаные портфели или сумки через плечо.

    Завершат образ укладка с мягкими волнами или собранные прически, а также макияж с акцентом на глаза или губы насыщенного красного оттенка.

    Народные приметы для встречи года Лошади 2026

    Первый гость задает тон году – если встретите Новый год с радостным и добрым человеком, весь год будет удачным.

    Красный цвет приносит счастье – одежда или аксессуары красного, бордового или огненного оттенка привлекают удачу и энергию Огненной Лошади.

    Подарки из дерева – фигурки, украшения или даже маленькие сувениры из дерева укрепляют связь с природной стихией года и приносят стабильность.

    Зажигайте свечи – огонь в доме символизирует очищение и помогает привлечь здоровье и достаток.

    Угощение для домашних животных – особенно лошадей или собак (если есть питомцы) – привлекает заботу и дружелюбие в доме.

    Не ссорьтесь в первые часы года – первая ссора может «накрутить» весь год негативной энергией.

    Сделайте доброе дело – помощь соседям, угощение бедных или благотворительность усиливают благополучие.

    Чистота в доме – порядок и свежий воздух символизируют гармонию и энергию развития.

    Яркий новогодний стол – чем больше овощей, фруктов и зелени, тем лучше, особенно морковь и яблоки, которые символизируют жизненную силу Лошади.

    Звон бокалов с пожеланиями – праздничный тост в новогоднюю ночь помогает закрепить позитивную энергию и задать настрой на успех.

    Ритуалы и традиции: как правильно встречать год Лошади 2026

    Год Красной Огненной Лошади 2026 обещает быть энергичным и динамичным, поэтому особое внимание стоит уделить подготовке к его встрече. Считается, что именно первые дни января задают тон всему году, поэтому важно встретить праздник в правильной атмосфере.

    Подготовка к празднику: очистка пространства и мыслей

    Наведи порядок в доме. Перед праздником по традиции избавляются от всего лишнего: ненужных вещей, старой одежды, треснувшей посуды. Это символизирует освобождение от прошлого и открывает путь новой энергии.

    Энергетическая чистка. Восточные практики советуют зажечь свечи или благовония, чтобы «сжечь» остатки негатива. Для Лошади особенно подходят ароматы хвои, корицы и цитрусовых.

    Личные итоги. Важно завершить старые дела и простить обиды, ведь Лошадь не любит груз прошлого.

    Одежда и украшения: встречаем в цветах года

    Надевать стоит красные, бордовые или золотые наряды, ведь именно они символизируют энергию Огня и привлекают удачу.

    Новогодний стол в 2026 году и символика блюд

    На столе должно быть много овощей, фруктов и зелени – это отражает вкусы Лошади.

    • Морковь и яблоки – обязательные символы стола, они ассоциируются с радостью и жизненной силой.

    • Красное вино или гранатовый сок могут стать напитками удачи.

    Важно, чтобы блюда были красиво оформлены: чем ярче и наряднее подача, тем благосклоннее символ года.

    Обряды и приметы в ночь с 31 декабря на 1 января

    Зажгите свечи. Огненная Лошадь покровительствует тем, кто встречает ее с пламенем – оно символизирует движение и очищение.

    Загадайте желание. Делать это лучше под бой курантов, держа в руках красный предмет (ленточку, свечу или украшение).

    Дарите подарки. Особенно ценятся практичные вещи, украшения и предметы декора из дерева или металла.

    Первая встреча года. Считается, что первый человек, которого вы поздравите, «задаст энергию» всему году. Поэтому лучше окружать себя близкими и позитивными людьми.

    Первые дни января: что делать, чтобы привлечь удачу

    • 1 января не стоит лениться – день должен пройти в радости и активности. Прогулка, катание на коньках или лыжах, веселье в кругу друзей – все это понравится Огненной Лошади.

    • Избегайте ссор и скандалов – негатив в первые дни года может тянуться весь год.

    • Хорошая примета – сделать подарок соседям или угостить кого-то сладким. Это привлечет щедрость и изобилие.

    Новогоднее меню 2026: какие блюда придутся по вкусу Огненной Лошади

    Праздничный стол в год Огненной Лошади должен быть не только вкусным, но и символичным. Поскольку Лошадь – травоядное животное, основной акцент стоит сделать на свежих овощах, питательных злаках и ароматной зелени. Такой подход соответствует духу покровительницы года и поможет привлечь ее благосклонность.

    Обязательные блюда для новогоднего стола

    1. Салаты с зеленью и овощами
      Идеальной основой для салатов станут руккола, шпинат и разнообразные листовые смеси. Добавьте к ним отварную или запеченную морковь, которая считается излюбленным лакомством Лошади. Для сытности можно включить в состав киноа или нут, а заправлять такие салаты лучше легкими соусами на основе оливкового масла, лимонного сока и соевого соуса.

    2. Яркие овощные нарезки
      Создайте на столе настоящую цветовую палитру из свежих овощей. Комбинируйте красные помидоры черри, оранжевую морковь, желтый перец, зеленые огурцы и синий лук. Такая нарезка не только порадует глаз, но и будет символизировать разнообразие и изобилие в наступающем году.

    3. Выпечка из цельного зерна
      Замените обычный хлеб на более полезные альтернативы. Испеките домашний хлеб из цельнозерновой муки с добавлением семян подсолнечника, льна и кунжута. Также отлично подойдут несладкие лепешки с зеленью или мини-пиццы на тонком тесте с овощной начинкой.

    4. Фруктовые ассорти
      Обязательно поставьте на стол фрукты, символизирующие процветание и удачу. Яблоки олицетворяют здоровье, гранаты – семейное счастье, а мандарины и виноград – финансовое благополучие. Из фруктов можно также приготовить свежие салаты или подать их в виде красивых нарезок.

    5. Блюда из круп
      Сделайте одним из главных блюд сытный, но легкий вариант. Рис с овощами и специями, гречка с грибами и луком, либо булгур с сухофруктами станут отличным выбором. Эти блюда обеспечат энергией на всю новогоднюю ночь и соответствуют растительным предпочтениям Лошади.

    Напитки для праздничного стола

    Из безалкогольных вариантов идеально подойдут:

    • ягодные морсы (клюквенный, брусничный);

    • свежевыжатые соки (апельсиновый, гранатовый);

    • травяные чаи (с мятой, ромашкой, имбирем).

    Для праздничного настроения можно добавить качественное красное вино или шампанское. Подавайте напитки в красивых бокалах, соответствующих цветовой гамме года – красных, золотистых или огненных оттенков.

    Такой продуманный подход к новогоднему меню поможет создать гармоничную атмосферу и настроиться на энергию наступающего года Огненной Лошади.

    В Госдуме предложили освободить от теста на знание языка детей некоторых иностранцев
    Суд Москвы передал государству землю Ходорковского и Лебедева
    Лекорню назвал три причины ухода с поста премьера Франции
    Израиль депортировал 171 активиста «Флотилии стойкости» вместе с Тунберг
    Экс-министру Абызову предъявили новое дело о мошенничестве с инвестициями
    Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
    Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации