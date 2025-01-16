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    16 января 2025, 13:05 • Справки

    2С34 «Хоста» – российская самоходная артиллерийская установка

    2С34 «Хоста» – российская самоходная артиллерийская установка
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Современная отечественная самоходная артиллерийская установка на гусеничном шасси. Сочетает достоинства миномета, пушки и гаубицы. Предназначена для ведения боя с бронетехникой, контрбатарейной борьбы, уничтожения пехоты, командных пунктов и другой инфраструктуры противника. Используется вооруженными силами России в рамках специальной военной операции на Украине. Серийно производится и модифицируется с 2008 года.

    История создания 2С34 «Хоста»

    В начале XXI века Минобороны РФ обратило внимание на необходимость глубокой модернизации и последующей замены 2С1 «Гвоздика». В связи с этим в 2003 году был запущен проект 2С1М1. В его рамках артиллерийскую часть САУ оснастили новой автоматизированной системой управления и наведения орудия (АСУНО) 1В168-1. Однако впоследствии оказалось, что для повышения огневой мощи необходимо внести более существенные изменения, вплоть до полной замены орудия.

    Поэтому машиностроительная компания «Мотовилихинские заводы» из Перми и нижегородское научно-исследовательское предприятие «Буревестник» начали внедрять в конструкцию САУ компоненты других артиллерийских систем, например, 2С31 «Вена» и 2С23 «Нона-СВК». Данный проект получил наименование 2С34 «Хоста». В 2008 году появились первые прототипы и началось мелкосерийное производство машин. Их направили в Оренбургскую область для проведения войсковых испытаний.

    В результате САУ продемонстрировала недостаточную устойчивость из-за постоянного раскачивания при ведении огня и низкую скорострельность (3-4 выстрела в минуту). Однако производство и поставка машин в армию прекращены не были. Всего удалось выпустить более 50 единиц. Кроме того, были созданы экспериментальная модификация 2С34М с новым орудийно-вычислительным комплексом и прототип 2С34-1 с альтернативным орудием (2А80-1 вместо 2А31), наличием АСУНО 1В180-1 и другого современного оборудования.

    Характеристики и преимущества 2С34 «Хоста»

    2С34 «Хоста» базируется на модифицированном шасси от 2С1 «Гвоздика». Компоновка классическая. В носовой части корпуса находятся моторно-трансмиссионное отделение (справа) и место механика-водителя (слева). Остальное пространство отведено под боевое отделение. Длина корпуса составляет 7,26 м, ширина – 2,85 м, а высота – 2,827 м. Показатель дорожного просвета равен 400 мм. Корпус сварен из стальных катаных 15-мм бронелистов. Такой тип бронирования способен защитить артиллеристов от пуль и осколков снарядов.

    Над боевым отделением располагается башня с орудием, боекомплектом, а также местами наводчика, заряжающего и командира машины. Она может поворачиваться вокруг своей оси на 360°. Основным орудием является нарезная полуавтоматическая 120-мм пушка-гаубица-миномет 2А80-1. Оно может вести огонь прямой наводкой или с закрытых позиций. Показатели угла возвышения от -2° до +80°. В качестве дополнительного вооружения используются дымовые гранатометы и пулемет 7,62-мм ПКТМ.

    Боекомплект состоит из 40 выстрелов различных типов. Речь идет о термобарических 3ВОФ119, зажигательных 3ВЗ4, осветительных 3ВС24, дымовых 53-ВД-843 и кассетных 3ВО32/3ВО34 снарядах и минах. Кроме того, используются различные осколочно-фугасные гладкоствольные и нарезные боеприпасы: советские 3ВОФ53, 3ВОФ57, 53-ВОФ-843Б, 3ВОФ68, 3ВОФ69, 3ВОФ79 и российские 3ВОФ54(-1), 3ВОФ110, 3ВОФ111, в том числе активно-реактивный 3ВОФ111.

    Возможно применение управляемых боеприпасов: снаряда 3ВОФ112 и мины КМ-8 «Грань». Орудие адаптировано под использование и зарубежных образцов. Например, французских PRECLAIR, ACED, PEPA/PEPA-LP, M44/66, PR-14, PRAB, PRPA и APCM. Турецких MKE Mod 209/226/236/250/258 или испанских MAT-120. Благодаря возможности ведения огня в различных режимах обеспечивается уничтожение открытых и защищенных целей на дистанции до 14 км.

    САУ оснащена автоматизированной системой управления огнем (СУО), отвечающей за расчет параметров наведения орудия. Благодаря ей темп стрельбы был увеличен до девяти выстрелов в минуту. Существует два варианта СУО: упрощенный – для стандартных установок и АСУНО – для командирских машин. В состав бортового оборудования входит оптико-электронный комплекс разведки и целеуказания. Он обеспечивает обнаружение и распознавание объектов, их захват и сопровождение днем и ночью, а также при любой погоде.

    Интересные факты: Китайский производитель сборных моделей Trumpeter выпускает копии данных САУ в масштабе 1/35. Одна боевая машина была представлена в экспозиции международного форума «Технологии в машиностроении-2014» в городе Жуковском. Захваченную ВСУ установку продемонстрировали в 2022 году на выставке в Праге. «Хоста» имеет герметичный корпус и может двигаться по воде со скоростью около 44,5 км/ч.

    Машина приводится в движение с помощью восьмицилиндрового дизельного двигателя ЯМЗ-238Н мощностью 300 л. с. Показатель максимальной скорости при движении по шоссе равен 60 км/ч. На пересеченной местности это значение падает до 32 км/ч. Запас хода – около 500 км. Размер колеи – 2,5 м. Трансмиссия двухпоточная. Коробка передач семиступенчатая (с одной задней скоростью). Установка с боекомплектом весит около 16 тонн.

    Ходовая часть имеет по семь опорных катков с торсионной подвеской на каждом борту. Некоторые из них оснащены гидравлическими амортизаторами. Ведущие колеса располагаются на носу, направляющие – в кормовой части. Ширина трака – 350 мм, гусеницы состоят из звеньев с шарнирами. Они оказывают удельное давление на грунт равное 0,492 кг/кв. см. Машина может преодолевать 35-градусный подъем, 70-сантиметровую стенку и трехметровый ров. Днище корпуса было усилено для улучшения стойкости к подрыву противотанковых мин.

    Современное использование 2С34 «Хоста»

    На вооружении Российской армии находятся 40 систем 2С34 «Хоста». Они приписаны к воинским частям №22220 и №12128. Это места базирования 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской бригады (Волгоград) и 21-й отдельной гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской бригады (Оренбургская область). Последняя является структурным подразделением группировки войск «Центр», участвующей в СВО. 21-я омсбр непосредственно действовала на Сватовском и Авдеевском направлениях.

    Первое официальное сообщение о применении установок 2С34 в рамках специальной военной операции на Украине появилось 16 февраля 2023 года. Минобороны отметило, что данные машины действуют как одиночно, так и парами. Ведут обстрел позиций противника в дневное и ночное время. Целеуказание и корректировка огня обеспечивается благодаря взаимодействию с разведгруппами и расчетами БПЛА. Ранее появлялись кадры транспортировки в тыл двух машин для ремонта и восстановления. Как минимум одна установка была захвачена ВСУ.

    Вывод

    САУ 2С34 «Хоста» является многофункциональной и надежной машиной. Она оснащена более мощным вооружением, чем 2С1 «Гвоздика», ремонтопригодна и ее достаточно просто эксплуатировать. Благодаря внедрению автоматизированного оборудования установка эффективно действует в рамках единой системы управления тактического звена. Однако ее слабым местом является устаревшее шасси. О перспективах данной установки можно будет рассуждать только после замены или глубокой модернизации ходовой части.

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